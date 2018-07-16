  • 17 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:19 62.5411  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:19 73.3009  
Нефть($) 17.07.2018 71.91 0.07
Нефть(p) 17.07.2018 4483.09 -18.98

Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу

Автор:


© Фото: Пресс-служба ФИФА

Темы дня

Встреча закончилась со счетом 4:2, лучшим игроком турнира признали Луку Модрича.

Сборная Франции победила Хорватию в финале Чемпионата мира по футболу. Трехцветные в очень ярком финале добились победы со счетом 4:2. Счет в матче на 18-й минуте открыл Антуан Гризманн, который хитро навесил со штрафного. Мяч, ударившись о макушку Марио Манджукича, влетел в ворота. Автогол и 1:0.

Однако неуступчивые хорваты пошли вперед и спустя десять минут добилась своего. После череды отскоков в штрафной французов мяч достался Ивану Перишичу, который финтом убрал Н'Голо Канте и изумительно пробил в дальний угол – 1:1.

Следующий гол случился на 34-й минуте встречи. Автор первого гола хорватов Перишич неудачно сыграл рукой в собственной штрафной после подачи Блеза Матюйди с углового. Судья, обратившись к системе VAR, поставил 11-метровый. К мячу подошел Гризманн, который легко развел мяч и голкипера Даниэля Субашича по разным углам - 2:1. 

Во втором тайме французы укрепили свое преимущество. После прорыва Килиана Мбаппе в штрафную хорватов мяч достался Гризманну, который выкатил сферу под удар Поля Погба. Первый выстрел полузащитника пришелся в Деяна Ловрена, однако мяч снова отскочил к французу и на этот раз он не промахнулся, пушечным выстрелом загнав круглого в сетку - 3:1.

Завершил французское безумие дальний удар Мбаппе на 65-й минуте игры. Не берущийся удар в угол нападающий нанес из-под защитника хорватов Домагоя Виды. Однако даже при 4:1 хорваты не сдались, сумев уйти от крупного поражения.

Читайте также:

Глава ФИФА Инфантино: ЧМ-2018 – лучший в истории

Спустя четыре минуты Манджукич забил самый курьезный гол в истории финалов и спас свою команду от крупного поражения. Неутомимый форвард запрессинговал французского вратаря Уго Льориса. Последний решил уйти от форварда финтом, но сам же выложил мяч в ногу сопернику – 4:2.

В оставшееся время хорваты не сумели найти в себе силы и включиться в игру по-настоящему. Франция контролировала все и заслуженно победила. Хорватия стала второй, однако ее капитана Луку Модрича ФИФА признала лучшим игроком турнира.

Ранее, 14 июля, в Петербурге прошел матч за третье место. В непростой игре сборная Бельгии добыла победу над Англией. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Тома Менье и Эдена Азара.

Следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году. В 2020 году состоится Евро, который пройдет в десяти городах Европы, включая Петербург. В городе на Неве пройдут матчи группы В.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

    Прогулка по самым таинственным дворам, шестичасовое путешествие по клубам и барам, покорение крыш с удивительными видами и даже экскурсия на байке – «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять способов по-новому взглянуть на Северную столицу.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram