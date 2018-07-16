Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Франции победила Хорватию в финале Чемпионата мира по футболу. Трехцветные в очень ярком финале добились победы со счетом 4:2. Счет в матче на 18-й минуте открыл Антуан Гризманн, который хитро навесил со штрафного. Мяч, ударившись о макушку Марио Манджукича, влетел в ворота. Автогол и 1:0.

Однако неуступчивые хорваты пошли вперед и спустя десять минут добилась своего. После череды отскоков в штрафной французов мяч достался Ивану Перишичу, который финтом убрал Н'Голо Канте и изумительно пробил в дальний угол – 1:1.

Следующий гол случился на 34-й минуте встречи. Автор первого гола хорватов Перишич неудачно сыграл рукой в собственной штрафной после подачи Блеза Матюйди с углового. Судья, обратившись к системе VAR, поставил 11-метровый. К мячу подошел Гризманн, который легко развел мяч и голкипера Даниэля Субашича по разным углам - 2:1.

Во втором тайме французы укрепили свое преимущество. После прорыва Килиана Мбаппе в штрафную хорватов мяч достался Гризманну, который выкатил сферу под удар Поля Погба. Первый выстрел полузащитника пришелся в Деяна Ловрена, однако мяч снова отскочил к французу и на этот раз он не промахнулся, пушечным выстрелом загнав круглого в сетку - 3:1.

Завершил французское безумие дальний удар Мбаппе на 65-й минуте игры. Не берущийся удар в угол нападающий нанес из-под защитника хорватов Домагоя Виды. Однако даже при 4:1 хорваты не сдались, сумев уйти от крупного поражения.

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Спустя четыре минуты Манджукич забил самый курьезный гол в истории финалов и спас свою команду от крупного поражения. Неутомимый форвард запрессинговал французского вратаря Уго Льориса. Последний решил уйти от форварда финтом, но сам же выложил мяч в ногу сопернику – 4:2.

В оставшееся время хорваты не сумели найти в себе силы и включиться в игру по-настоящему. Франция контролировала все и заслуженно победила. Хорватия стала второй, однако ее капитана Луку Модрича ФИФА признала лучшим игроком турнира.

Ранее, 14 июля, в Петербурге прошел матч за третье место. В непростой игре сборная Бельгии добыла победу над Англией. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Тома Менье и Эдена Азара.

Следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году. В 2020 году состоится Евро, который пройдет в десяти городах Европы, включая Петербург. В городе на Неве пройдут матчи группы В.