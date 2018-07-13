Глава ФИФА Инфантино: ЧМ-2018 – лучший в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Чемпионат мира в России лучшим в истории мундиаля. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 13 июля, сообщил «Интерфакс».

Инфантино отметил, что еще несколько лет назад был уверен, что ЧМ-2018 станет лучшим, но теперь он может повторить это с уверенностью.

«За это я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к подготовке, а также игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля. Спасибо Россия, я благодарю российское правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, РФС (Российский футбольный союз, – прим. ред) и всех причастных», – сказал он.

Глава ФИФА добавил, что, по его оценке, финал ЧМ-2018, в котором сразятся Франция и Хорватия, будут смотреть более миллиарда человек по всему миру. Он отметил, что это в шесть раз больше, чем было зрителей Супербоула, финала Национальной футбольной лиги в США, который считается одним из самых популярных спортивных событий.

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Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. На турнире сыграли уже 62 матча. В субботу, 14 июня в 17:00, в Петербурге пройдет матч за третье место между сборными Англии и Бельгии. Финал Франция – Хорватия пройдет 15 июля в 18:00 в Москве.

Сборная России на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в своей истории. Национальная команда вышла из группы со второго места, в 1/8 финала обыграла по пенальти сборную Испании, а в четвертьфинале в серии 11-метровых ударов уступила Хорватии.