«Сражались как львы»: сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти

В Сочи закончился матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Основное время команды закончили ничьей – 2:2. Победу в серии пенальти одержали хорватские футболисты.

На 31-й минуте встречи Денис Черышев удачно отыгрался с Артемом Дзюбой и мощным ударом пробил в левый верхний угол – голкипер хорватов Даниэль Субашич оказался бессилен. На 39-й минуте хорватский футболист Андрей Крамарич сравнял счет ударом головой после навеса с левого фланга. Во втором тайме хорваты имели преимущество, Иван Перишич в одном из эпизодов попал в штангу, но команды голов не забили.

В дополнительное время Домагой Вида без споротивления пробил головой по воротам после подачи углового и вывел хорватов вперед. На 115-й минуте россиянин Марио Фернандес сумел сравнять счет после точной подачи Алана Дзагоева.

В серии пенальти сильнее оказались хорваты. Федор Смолов и Марио Фернандес не сумели переиграть вратаря Хорватии Даниэля Субашича. Игорь Акинфеев отбил один пенальти, но этого не хватило для победы.

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В полуфинале Хорватия встретится со сборной Англии, которая 7 июля победила Швецию со счетом 2-0. Игра пройдет 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники» в Москве.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. 10 июля в матче 1/2 финала на стадионе «Зенит-арена» встретятся сборные Франции и Бельгии. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.

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