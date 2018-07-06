Миллионного посетителя фан-зоны на Конюшенной встретили с подарками

Фестиваль болельщиков ФИФА, который проходит в фан-зоне на Конюшенной площади, посетили более миллиона человек. Правительство Петербурга наградило подарками юбилейного фаната, которым стал любитель футбола Тиаго из Бразилии, сообщило РИА «Новости».

Болельщик пришел на Конюшенную, чтобы поболеть за свою национальную команду. Она 6 июля играет со сборной Бельгии в рамках четвертьфинала Чемпионата мира по футболу.

Бразильца лично встретил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Его пригласили на сцену, где поздравили под музыку барабанщиков. Тиаго не только получил подарки, но и расписался на футбольном мяче, на котором автографы оставляют почетные гости фестиваля.

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«Я хотел бы пожелать удачи всем сборным, но мы, россияне, конечно же, будем болеть за свою сборную», – сказал Кириллов.

Призами наградили и миллион первого фаната, мальчика из Казани. Это не единственное радостное событие для ребенка – 6 июля, он отмечает день рождения.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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Фото: vk.com/spb2018