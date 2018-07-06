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Петербургское метро продлит работу в ночь на 11 июля из-за полуфинала ЧМ-2018

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© Фото: Instagram / @maxspb01

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Все станции подземки будут открыты для посетителей до трех часов ночи.

В ночь с 10 на 11 июля петербургское метро будет работать на вход до 03:00 из-за полуфинального матча Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба подземки. На выход – до последнего поезда с пассажирами.

Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Для пассажиров будут закрыты вестибюль 1 станций «Проспект Ветеранов», «Московская» и «Девяткино», вестибюли 2 станций «Ленинский проспект» и «Площадь Ленина», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

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ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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