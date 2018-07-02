Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Испанию

Сборная России обыграла Испанию в 1/8 финале Чемпионата мира по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1. Уже на 12 минуте встречи после подачи с углового Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в собственные ворота.

Отыграться нашей команде удалось на 41 минуте игры. Жерар Пике сыграл рукой в собственной штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба. В дальнейшем россияне исключительно оборонялись.

Так продолжалось вплоть до серии пенальти, где Игорь Акинфеев сотворил чудо, отбив два удара испанцев. Пострадали Коке и Яго Аспас. Все наши удары с 11-метровой отметки были точны. Таким образом сборная России выиграла со счетом 1:1 (4:2) и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где сыграет со сборной Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало встречи в 21:00.

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