Болельщики назвали фан-зону на Конюшенной одной из лучших в России

Болельщики признали фан-зону Чемпионата мира по футболу в Петербурге одной из лучших в России. Об этом сообщил сервис бронирования жилья Tvil.ru по итогам проведенного опроса.

Фан-зона в центре Северной столицы заняла второе место, за нее проголосовали 17% респондентов. Лидером рейтинга стала площадка в Москве, расположенная у МГУ на Воробьевых горах. Ее выбрали 19% фанатов.

Третье и четвертое место победили фан-зоны в Нижнем Новгороде и Самаре, за которые проголосовали по 10% болельщиков.

По данным за первую неделю работы фан-зоны, которая открылась 14 июня, ее посетили более 400 тыс. человек. Фестиваль болельщиков на Конюшенной площади продлится по 15 июля.

Во вторник, 26 июня, в Петербурге прошел матч ЧМ-2018 между сборными Нигерии и Аргентины. Победу во встрече на стадионе «Зенит-арена» одержали аргентинские футболисты.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.