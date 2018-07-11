Петербургские врачи спасли дочь главы ФИФА Джанни Инфантино

Врачи Детской клинической больницы педиатрического университета Минздрава экстренно прооперировали дочь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщила «Фонтанка».

Девочка 8 июля пожаловалась на боли в животе. Скорая, выявив симптомы аппендицита, быстро доставила ее в больницу. Операция прошла успешно, жизни семилетнего ребенка ничего не угрожает.

Инфантино лично поблагодарил врачей. Он посетил больницу, в которой прооперировали его дочь.

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Накануне, 10 июля, президент ФИФА следил на стадионе «Зенит-арена» за полуфинальным матчем Чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Сильнейшими оказались французские футболисты, которые выиграли со счетом 1:0.

В финале сборная Франции встретится с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийские футболисты сыграют с проигравшей командой в матче за третье место, который пройдет в Петербурге 14 июля в 17:00.