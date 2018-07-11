Сборная Хорватии обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Хорватии в драматичном матче обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал Чемпионата мира по футболу. Начало встречи осталось за британцами. Уже на 5-й минуте игры Триппьер исполнил великолепный штрафной удар, отправив мяч в правую девятку ворот Субашича.

В дальнейшем хорваты выровняли игры, однако сравнять счет им удалось только во второй 45-минутке. На 68-й минуте встречи Врсалько навесил в штрафную англичан. Перишич, выскочивший из-за спин защитников, словно чертик из табакерки, в касание переправил мяч в сетку.

Забитый гол придал «шашечным» уверенности. Они серьезно поддавливали соперника, однако вратарь британцев Пикфорд действовал надежно. В дополнительное время встречи хорваты, опять же, смотрелись чуть увереннее и заслужили победный гол.

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На 109 минуте матча Перишич скинул мяч на Манджукича, который отклеился от защитника Стоунса и легко пробил в дальний угол ворот англичан. В оставшееся время британцы попытались вернуться в игру, но силы были уже на исходе.

Таким образом Хорватия сыграет в финале с Францией. Игра пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля в 18:00, Англия поборется с Бельгией за третье место в Петербурге. Игра состоится 14 июля в 17:00.