Путин на «КамАЗе» торжественно открыл Крымский мост

Президент России Владимир Путин открыл Крымский мост. В рамках торжественной церемонии он проехал по переправе на «КамАЗе».

Глава РФ двигался в составе колонны, состоящей более чем из 30 грузовиков, сообщило РИА «Новости». Они испытали на прочность мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем.

«Поздравляю вас. Первый участок, ну это не участок – первая линейка, но, наверное, самая важная... Все качественно, в срок – даже на полгода раньше срока. Спасибо вам», – сказал Путин.

Движение на мосту для транспорта откроют утром 16 мая. Переправа будет доступна в обоих направлениях.

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильную часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, должны были открыть в декабре 2018 года, но рабочие по инициативе Путина решили завершить работы на полгода раньше.

Мост протяженностью в 19 км стал самым длинным в Европе. Ранее рекорд принадлежал вантовому мосту Васко да Гама в Португалии (17,2 км).

Стоимость строительства Крымского моста составила около 228 млрд рублей. Заказчиком строительства выступил «Росавтодор», а подрядчиком – компания «Стройгазмонтаж».

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