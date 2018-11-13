Опрос показал, что четверть россиян вообще не используют интернет

Около 24% россиян вообще не используют интернет. Об этом сообщает организация «Левада-Центр» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным социологов, ежедневно в сеть выходят 57% жителей России. Несколько раз в неделю используют интернет 12% опрошенных, один раз в неделю – 5%.

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Специалисты заявляют, что почти все россияне в возрасте от 18 до 24 лет (90%) являются пользователями интернета.

Лишь 25% людей старше 55 лет выходят в сеть. Однако этот показатель значительно вырос за год с 9%.

Опрос проводился с 18 до 24 октября, в нем приняли участие 1600 человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов России.

Согласно аналогичному исследованию «Левада-Центра» в 2017 году, в России не пользовалось интернетом примерно 27% населения.