Левада-центр: Две трети россиян стыдятся развала СССР и «вечной» бедности в стране

Почти две трети россиян (61%) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которой исторически живет «великий народ» в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Респонденты заявили, что испытывают чувство стыда и огорчения из-за разрушения СССР (45%), грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу (37%), постоянного отставания от западных стран и итогов перестройки (по 24%), а также репрессий и террора 1920–1950-х годов (21%).

Большинство россиян (75%) считают свою страну великой державой. Опрошенные гордятся победой в Великой Отечественной войне (87%), ролью в освоении космоса (50%), возвращением Крыма (45%), русской литературой (40%) и достижениями отечественной науки (37%).