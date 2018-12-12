Левада-центр: 42% россиян никогда не читали Конституцию

Больше 40% жителей России никогда не читали Конституцию РФ. Об этом сообщает «Левада-центр» по итогам опроса, приуроченного к годовщине принятия документа.

По данным социологов, никогда не открывали Конституцию 42% опрошенных. В то же время 76% россиян считают, что власти соблюдают положения основного закона страны.

О том, что День Конституции РФ отмечается 12 декабря, знает 61% респондентов.

В опросе участвовало 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах 52 субъектов России.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года путем всенародного голосования. Документ вступил в силу 25 декабря того же года.