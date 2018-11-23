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Дело о пожаре в «Зимней вишне»: Вишневского объявили в розыск за взятку в 7 млн рублей

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У ТЦ «Зимняя вишня» (26 марта 2018 года)
© Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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По данным СК, после совершения преступления Вишневский покинул РФ и до настоящего времени проживает на территории Испании.

Бывший директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Нину Ревякину.

Следственный комитет 1 ноября объявил о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Следователи заподозрили бывшего директора «Кемеровского кондитерского комбината» Вишневского в том, что он в 2013-2014 годах дал взятку в размере 7 млн рублей за сокрытие незаконных действий при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня».

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По данным СК, после совершения преступления Вишневский покинул РФ и до настоящего времени проживает на территории Испании.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинение по уголовному делу о пожаре предъявлены 15 фигурантам.

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