МИД Великобритании: Интервью Петрова и Боширова – ложь

В Министерстве иностранных дел Великобритании назвали ложью интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели и ранее, они ответили запутыванием и ложью», – цитирует «Интерфакс» представителя британского МИД.

В ведомстве отметили, что Петрова и Боширова в качестве главных подозреваемых идентифицировали в полиции и Королевской прокурорской службе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Лондона на своей странице в Facebook. Она заявила, что бывший глава ведомства Борис Джонсон «вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй (премьер-министр Великобритании, – прим. ред.)».

Ранее Петров и Боширов дали первое интервью, в котором рассказали о поездке в Солсбери, где были отравлены Скрипали. Они заявили, что приехали туда как туристы по совету друзей. Боширов отметил, что никогда не слышал про бывшего разведчика ГРУ до покушения.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые, Петров и Боширов, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что российские власти знают, кем являются Александр и Руслан. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория также сказала, что подозреваемые не имеют отношения к отравлению.