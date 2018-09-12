Родственница Скрипалей заявила о непричастности Петрова и Боширова к отправлению экс-разведчика

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», – передает «Интерфакс» слова племянницы экс-разведчика.

Она отметила, что «с первого дня знала», что история о причастности Петрова и Боширова – «фейк».

«Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом, – прим. ред.), то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», – сказала Скрипаль.

Виктория добавила, что подозреваемые «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти знают, кем являются Петров и Боширов. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в тот момент пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу Владимира Путина.

Позднее британские власти обвинили в инциденте двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые работают в ГРУ. В Кремле отрицают все обвинения в связи с отравлением Скрипалей.