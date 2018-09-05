Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей двоих россиян (ФОТО)

Власти Великобритании обвинили в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двоих россиян. Их зовут Александр Петров и Руслан Боширов, сообщили в пресс-службе полиции Лондона.

Британские правоохранители считают, что имена россиян – псевдонимы. По данным полиции, им примерно по 40 лет.

Предполагается, что Петров и Боширов прилетели в Лондон 2 марта. На следующий день они отправились на поезде в Солсбери. Затем подозреваемые вернулись обратно, а 4 марта снова поехали в Солсбери. В этот день были отравлены Скрипали, после инцидента Петров и Боширов улетели обратно.

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В мае правоохранители обыскали отель номера, где останавливались россияне. Там нашли следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили Скрипалей. Предположительно, яд привезли в Великобританию во флаконе духов ina Ricci.

Прокурор Сью Хемминг заявила, что Великобритания не будет просить Россию об экстрадиции Петрова и Боширова. По ее словам, российское законодательство не предполагает такой возможности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что Москве «ничего не говорят» имена подозреваемых. «Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала она журналистам.

Ранее ответственность за нападение на экс-разведчика и его дочь Лондон возложил на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

Еще один инцидент с «Новичком» произошел в Великобритании в июне. Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом 30 июня. Женщина скончалась от действия «Новичка» через неделю после инцидента. Роули, пришел в себя 10 июля. Вскоре его выписали, но в августе снова госпитализировали. Накануне брат пострадавшего заявил, что Чарли ослеп и перестал чувствовать конечности. По словам врачей, у него нет надежды на восстановление.

Фото: met.police.uk