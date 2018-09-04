Пострадавший от «Новичка» британец потерял надежду на выздоровление

Пострадавший от действия нервно-паралитического вещества «Новичок» британец Чарли Роули находится на грани смерти. Об этом сообщил портал Daily Mail со ссылкой на его брата Мэтью.

По словам мужчины, Чарли находится в крайне тяжелом состоянии. Он полностью ослеп, не чувствует конечностей. Кроме того, британец заболел менингитом и разговаривает бессвязно.

Мэтью добавил, что, согласно прогнозу врачей, его брату «осталось недолго».

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом 30 июня. Женщина скончалась от действия «Новичка» через неделю после инцидента. Роули, пришел в себя во вторник, 10 июля. Вскоре его выписали, но в августе снова госпитализировали.

Ранее замглавы британского МВД Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением. Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения ко второму случаю с «Новичком», но связана с нападением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а Борис Джонсон, который занимал в тот момент пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. По версии британских правоохранителей, подозреваемые находятся в России.