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Отравившаяся «Новичком» британка скончалась в Солсбери

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© Фото: Алекс Макнотон / РИА «Новости»

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Инцидент с нервно-паралитическим веществом стал вторым в Великобритании за четыре месяца.

В Великобритании скончалась Дон Стерджесс, которая 30 июня отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщили в пресс-службе Скотланд-Ярда.

Полиция считает произошедшее убийством, поэтому начала соответствующее расследование. В ближайшее время будет проведено вскрытие тела 44-летней Стерджесс.

Ее знакомый, Чарли Роули, который также отравился «Новичком» в городе Эймсбери, в настоящее время находится в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «опечалена и шокирована» смертью Стерджесс, написал корреспондент Sky News Марк Уайт на своей странице в Twitter. Кончину британки также прокомментировал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу, который назвал инцидент «шокирующим и трагическим». Он добавил, что у Стерджесс осталось трое детей.

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва будет требовать доказательств, которые подтверджают слова о возможной причастности России к отравлению. Об этом сообщили «Известия».

Шульгин также назвал несколько вероятных причин инцидента. По его мнению, это связано с грядущим финалом Чемпионата мира по футболу в России, а также с встречей главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», – сказал Шульгин.

Стерджесс и Роули госпитализировали 30 июня. Изначально предполагалось, что они могли отравиться наркотиками. После новых симптомов были проведены дополнительные анализы, показавшие, что причина инцидента – «Новичок», которым отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Вскоре замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти страны не считают инцидент покушением. Он подчеркнул, что, вероятно, происшествие связано с последствиями нападения на Скрипалей, но Россия не имеет отношения ко второму случаю с нервно-паралитическим веществом.

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Бывший разведчик Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен в марте 2018 года. Вскоре после инцидента эксперты установили, что инцидент связан с нервно-паралитическим веществом «Новичок». Скрипаля выписали из больницы в середине мая.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. По версии британских правоохранителей, подозреваемые находятся в России.

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