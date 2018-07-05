Снова «Новичок»: причиной отравления в Эймсбери стало вещество из дела Скрипалей

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отправили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Басу заявил, что результаты анализов, взятых у пострадавших, указывают на нервно-паралитическое вещество «Новичок». В настоящее время полиция не знает, каким образом произошло отравление.

Сотрудник Скотланд-Ярда рассказал, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина, ее обнаружили без сознания примерно в 10:15 30 июня. Затем в районе 15:30 по этому же адресу вызвали скорую для 45-летнего мужчины, которого доставили в больницу.

Первоначально полицейские считали, что пара могла отравиться после употребления наркотиков из потенциально зараженной партии. Позднее из-за симптомов, проявившихся у потерпевших, образцы анализов направили в лабораторию Портон-Дауна, где подтвердили, что причина отравления – «Новичок».

Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Полиция пытается установить, каким образом пара могла вступить в контакт с нервно-паралитическим веществом. Басу подчеркнул, что нет доказательств, что мужчина или женщина посетили места, связанные с покушением на Скрипалей. Тем не менее полицейские устанавливают возможную связь между двумя случаями.

По данным британских СМИ, пострадавших зовут Чарли Роули и Дон Стерждесс. Официально полиция не подтвердила их имена, но заявила, что пара – граждане Великобритании.

Политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что инцидент ставил под сомнение причастность России к отравлению Скрипалей. Он подчеркнул, что местные власти вряд ли снимут обвинения с российской стороны.

«Я думаю, это исключено с учетом абсолютно предвзятой позиции, которую занимают британские СМИ и политики. Поэтому естественно предположить, что в этой ситуации будет раскручиваться только одна версия – абсолютно нелепая версия причастности России еще и к этому инциденту», – передает РИА «Новости» слова Шаповалова.

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Бывший разведчик Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен в марте 2018 года. Вскоре после инцидента эксперты установили, что инцидент связан с нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий отравления. Ее отца выписали в середине мая.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В начале июля, через несколько месяцев после отравления, британская полиция заявила, что выявлены двое подозреваемых по делу Скрипалей. По неподтвержденной информации, они покинули Великобританию в течение суток с момента покушения и перебрались в Россию.

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