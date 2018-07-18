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Daily Mail: К отравлению Скрипалей причастна группа разведчиков во главе с женщиной

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© Фото: Twitter / WELT

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Согласно данным издания, теорию косвенно подтверждает то, что Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли в парке флакон с духами.

К отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могла быть причастна группа из шести российских разведчиков во главе с женщиной, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, теория косвенно подтверждается словами Мэтью Роули, брата Чарли Роули, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». По словам мужчины, родственник нашел вещество в парке.

«Все что я пока знаю это то, что оно было во флаконе духов или лосьона после бритья. Прошло девять дней, прежде чем они заболели после того, как подобрали флакон», – сказал Мэтью Роули, добавив, что его брат не очень хорошо себя чувствует после прихода в сознание.

Все началось с отравления Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года. Отца и дочь нашли без сознания на скамейке у торгового центра в британском городе Солсбери. Спустя месяц оба пошли на поправку и были выписаны из больницы.

Ответственность за нападение на Скрипалей Лондон возложил на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

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В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В конце июня «Новичком» отравились мужчина и женщина из города Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери. 44-летняя Дон Стерджесс вскоре скончалась в госпитале, 45-летний Чарли Роули пришел в сознание.

Оба пострадавших вели бродяжнический образ жизни, злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Изначально медики считали, что пара потеряла сознание из-за передозировки героином. После инцидента замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением.

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