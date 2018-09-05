Тереза Мэй: Скрипалей отравили сотрудники ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что люди, на которых лежит ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, работают в ГРУ. Об этом сообщила газета The Guardian.

По словам Мэй, расследование показало, что Александр Петров и Руслан Боширов – офицеры Главного разведывательного управления Генштаба РФ. Россиян обвиняют в покушении на Скрипалей.

Премьер-министр подчеркнула, что операцию офицеров одобрило начальство ГРУ, а также высокопоставленные фигуры в руководстве России. Мэй добавила, что действия российской разведки «угрожают всем нашим союзникам и всем нашим гражданам».

Ранее ответственность за нападение на экс-разведчика ГРУ и его дочь Лондон возложил на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

Еще один инцидент с «Новичком» произошел в Великобритании в июне. Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом 30 июня. Женщина скончалась от действия «Новичка» через неделю после инцидента. Роули, пришел в себя 10 июля. Вскоре его выписали, но в августе снова госпитализировали. Накануне брат пострадавшего заявил, что Чарли ослеп и перестал чувствовать конечности. По словам врачей, у него нет надежды на восстановление.