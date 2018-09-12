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Путин: Мы нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей, это обычные люди

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© Фото: Денис Сорокин / ТАСС

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Президент РФ предложил Петрову и Боширову самим рассказать о себе в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные люди. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, сообщил «Интерфакс».

«В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем кто это такие, мы их нашли», – заявил глава России.

Он подчеркнул, что «ничего там особенного и криминального нет». Путин также предложил Петрову и Боширова встретиться со СМИ и рассказать о себе. «Это будет лучше для всех», – отметил президент.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в тот момент пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина. 

Позднее британские власти обвинили в инциденте двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые работают в ГРУ. В Кремле отрицают все обвинения в связи с отравлением Скрипалей.

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