The Telegraph: Установлена личность третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщило местное издание The Telegraph.



Согласно неподтвержденной информации, подозреваемый – сотрудник ГРУ. Он ездил в город Солсбери, чтобы спланировать атаку на Скрипаля и его дочь Юлию.



В частности, он составил план переулка, где жил бывший разведчик, и выяснил, какой дверью он пользовался.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в то время пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

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Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые, Александр Петров и Руслан Боширов, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что российские власти знают, кем являются Александр и Руслан. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.