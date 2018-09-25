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Росбалт: ФСБ ищет сотрудников МВД, «сливших» данные Петрова и Боширова

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «RT на русском»

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Ранее в СМИ появились документы россиян, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей.

Сотрудники ФСБ начали проверку из-за утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Росбалт».

Согласно неофициальной информации, речь идет о публикациях в СМИ анкет Петрова и Боширова на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России. Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выложили копии заявлений выдачи паспорта Петрова.

В досье сказано, что он получил паспорт в 2009 году, но в нем не было никакой информации о прежней жизни россиянина. На файле стоит штамп «Сведений не давать», а сам документ выдан в московском управлении ФМС 770001, куда обычно обращаются сотрудники силовых структур.

В ФСБ ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам или другим лицам анкеты и другие документы россиян. «В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Вскоре после публикации данных Петрова и Боширова почти полностью закрылся черный рынок с подобной информацией, сообщают «Ведомости». Это напрямую связано с ситуацией с двумя подозреваемыми в отравлении Скрипаля, заявил источник в одной из негосударственных компаний, связанной с безопасностью.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в то время пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. 

Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые, Петров и Боширов, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что российские власти знают, кем являются Александр и Руслан. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория также сказала, что подозреваемые не имеют отношения к отравлению.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

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