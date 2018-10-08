Кокорина и Мамаева заподозрили в избиении чиновника из Минпромторга

Футболистов Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара» заподозрили в избиении Дениса Пака, директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Утром 8 октября футболисты отмечали в одном из московских кафе десятилетие свой дружбы. По данным журналистов, сотрудники заведения посчитали, что Кокорин и Мамаев были в нетрезвом виде.

Очевидцы заявили, что компания спортсменов шумела и вызывающе себя вела. Персонал кафе пытался успокоить футболистов, а затем замечание сделал один из посетителей, которым оказался Пак.

Кокорин и Мамаев, по информации Mash, избили его в здании кафе, при этом они бросали в него стулья. Помимо этого, они оскорбили его по национальному признаку.

Полиция проводит проверку информации о драке, сообщает «Интерфакс». В Министерстве промышленности и торговли не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

Происшествие с чиновником – не единственный громкий инцидент с Кокориным и Мамаевым. В июне 2016 года в интернете появилось видео, на котором футболисты отдыхают в ресторане в Монте-Карло. По информации СМИ, они заказали шампанского на несколько тысяч долларов. Спиртное при этом выносили под гимн России.



Скандал случился вскоре после провала сборной РФ на Чемпионате Европы по футболу, когда национальная команда не смогла выйти из группы в плей-офф. Позднее Кокорин и Мамаев извинились за случай, который вызвал негативную реакцию в обществе.