Киркоров сел на лицо Баскову и облил его фекалиями в новом клипе

Звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип на песню «Ibiza». За три дня комедийное видео набрало на YouTube почти 3,5 млн просмотров.

Пользователей социальных сетей заинтересовала не песня, а происходящее в клипе. В семиминутном ролике показывается противостояние двух артистов.

Сначала певцы вместе сражаются против тираннозавра, а затем пытаются испортить жизнь друг другу. В частности, на Баскова выливается содержимое биотуалета, а на Киркорова – кастрюля с горячими пельменями. Клип заканчивается смертью обоих исполнителей.

В видео появляются комик Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Валерий Леонтьев.

Большинству пользователей, оставивших оценку под клипом, ролик не понравился. В частности, комментаторы считают, что Киркоров и Басков решили привлечь к себе молодую аудиторию, но не поняли, как это делать.

«Ужасная песня и клип ужасен. Уважаемые звезды, вы думаете, что вы на хайпе? Это не так... Падаете ниже плинтуса в глазах людей», – написал человек под псевдонимом Mister Filman.

Другие пользователи отметили похожесть песен Киркорова, в том числе сходство с хитом «Цвет настроения синий».