  • 11 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 10.09.2018 77.39 +0.42
Нефть(p) 10.09.2018 5177.97 +75.97

Киркоров сел на лицо Баскову и облил его фекалиями в новом клипе

Автор:


© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала StarPro

Темы дня

Пользователи интернета неоднозначно восприняли видео артистов, раскритиковав их за несмешной юмор.

Звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип на песню «Ibiza». За три дня комедийное видео набрало на YouTube почти 3,5 млн просмотров.

Пользователей социальных сетей заинтересовала не песня, а происходящее в клипе. В семиминутном ролике показывается противостояние двух артистов.

Сначала певцы вместе сражаются против тираннозавра, а затем пытаются испортить жизнь друг другу. В частности, на Баскова выливается содержимое биотуалета, а на Киркорова – кастрюля с горячими пельменями. Клип заканчивается смертью обоих исполнителей.

В видео появляются комик Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Валерий Леонтьев.

Большинству пользователей, оставивших оценку под клипом, ролик не понравился. В частности, комментаторы считают, что Киркоров и Басков решили привлечь к себе молодую аудиторию, но не поняли, как это делать.

«Ужасная песня и клип ужасен. Уважаемые звезды, вы думаете, что вы на хайпе? Это не так... Падаете ниже плинтуса в глазах людей», – написал человек под псевдонимом Mister Filman.

Другие пользователи отметили похожесть песен Киркорова, в том числе сходство с хитом «Цвет настроения синий».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

    Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.09.18
    Что такое дренажные колодцы?
    31.08.18
    Как сделать слайд-шоу
    30.08.18
    Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году
    28.08.18
    Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?
    27.08.18
    «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
    23.08.18
    Кенийский чай – подарок природы
    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram