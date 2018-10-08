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«Нам не хватило свежести»: тренер «Краснодара» о проигрыше «Зениту»

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© Фото: globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

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Он также отметил, что команда «Зенит» сильно поменялась под руководством нового тренера.

На стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье, 7 октября, прошел матч 10 тура РПЛ. В поединке встречались первая и вторая команда отечественного футбольного первенства. Выиграла команда «Зенит». После игры тренер «Краснодара» объяснил, почему его команда уступила.

«Первый тайм прошел на встречных курсах, моменты были и у тех, и у других ворот. После перерыва у нас был плохой кусок, мы плохо двигались и пропустили два мяча. Замены позволили освежить игру, отыграли один мяч, могли спасти матч. Ребята отдали все силы, их не в чем упрекнуть. Ничего страшного, будем двигаться дальше» – сказал Мусаев.

По его словам, основной причиной поражения стал второй пропущенный мяч от сине-бело-голубых.

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«После 0:2 на выезде с «Зенитом» тяжело вернуться в игру», – уверен тренер «Краснодара».

Он также отметил, что команда «Зенит» сильно поменялась под руководством Сергея Семака. «Команда более дружная и сплоченная», – отметил Мусаев. Команда «Зенит» не дала увезти из Северной столицы еще ни одного очка.

После вчерашней победы со счетом 2:1, «Зенит» набрал 25 очков и еще больше оторвался от «Краснодара», находящегося на второй строчке таблицы с 19-ю баллами.

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