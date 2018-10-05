Фанаты «Зенита» выступили против новой фиолетовой формы команды

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своем сайте выступило против третьей формы команды, выполненной в фиолетовом цвете.

В сообщении они напоминают, что у «Зенита» есть только три цвета: синий, белый и голубой. Один из них даже был внедрен после предложения болельщиков еще в 80-х годах. Поклонники команды отметили, что руководство клуба уже 5 лет обещает сделать резервную форму в традиционных цветах, однако до сих пор это не сделало.

Во время матча со «Славией» в рамках Лиги Европы, который состоялся 4 октября, болельщики вывесили огромный плакат с надписью «в цветах «Зенита» нет фиолетового». После матча фанаты вернули капитану сине-бело-голубых Александру Анюкову фиолетовые футболки, которые кинули на трибуны спортсмены во время сентябрьского матча против «Волгаря». По словам представителей «Ландскроны», они не хотят, чтобы такой подарок стал «разменной монетой».

В новой расцветке ФК сыграл только один официальный матч – против «Волгаря» в рамках Кубка России. Игра проходила 26 сентября, в результате встречи «Зенит» выиграл со счетом 4:0.