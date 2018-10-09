В Москве возбудили дело о еще одной драке с Кокориным и Мамаевым

Полиция возбудило второе уголовное дело о побоях из-за конфликта с участием футболистов Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара». Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, инцидент случился утром 8 октября у гостиницы «Пекин» в Москве. Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов заявил, что несколько молодых людей после дорожного конфликта напали на 33-летнего мужчину. Он не уточнил личности участников конфликта.

Пострадавшего зовут Виктор Соловьев, сообщает Mash. Он работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которая подтвердила радиостанции «Говорит Москва» информацию о том, что «был инцидент».

Накануне было возбуждено уголовное дело из-за нападения на Дениса Пака, директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ. По данным журналистов, на него напали Кокорин и Мамаев, находившиеся в нетрезвом виде.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболисты сейчас не играют в национальной сборной, «и, видимо, уже никогда не будут».