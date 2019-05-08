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Картина дня: приговор суда Кокорину и Мамаеву и вручение Единых карт петербуржца блокадникам

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Темы дня

В чем признались футболисты на суде и зачем нужна Единая карта петербуржца.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал приговор Пресненского суда Москвы футболистам Александру Кокорину из «Зенита» и Павлу Мамаеву из «Краснодара». Первыми об этом сообщили «Невские новости» и ДП (16:25).

Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев – 1 год и 5 месяцев колонии, младший брат Кокорина Кирилл – 1,5 года колонии, их общий знакомый Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев колонии. Гособвинитель настаивал на таких же сроках.

Суд признал футболистов виновными в побоях и хулиганстве, но не нашел доказательств сговора. Футболисты частично признали вину, но отрицают, что действовали из хулиганских побуждений.

Спортсмены находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Время в СИЗО входит в срок наказания в полуторном исчислении. Кокорина должны освободить из-под стражи в конце декабря, Мамаева – в конце ноября.

Второй новостью, согласно «Монитору», стала выдача первых Единых карт петербуржца ветеранам. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:35), Regnum (18:20) и «Вести» (18:50).

«В Северной столице официально стартовал выпуск Единой карты петербуржца. Накануне Дня Победы ее обладателями стали представители ветеранских общественных организаций. На предпраздничной встрече в БКЗ „Октябрьский“ им вручил карты врио губернатора Александр Беглов», – сообщает пресс-служба Смольного.

Владельцы Единых карт петербуржца смогут оплачивать проезд в общественном транспорте, пользоваться системой оплаты ЖКХ и получать госуслуги в органах власти. Прием заявлений на оформление карты начался 6 мая в офисах банков-партнеров проекта: ВТБ, банк «Санкт-Петербург» и Сбербанк.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала посещаемость на репетициях парада Победы в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, на пяти репетициях побывало более 150 тыс. человек. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:30), АиФ (13:25) и ДП (13:50).

В репетициях на Дворцовой площади приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих, было задействовано 120 единиц техники и более 20 единиц авиации. Музыканты Военного оркестра провели 30 репетиций.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

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