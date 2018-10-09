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Две драки, развод и немного футбола: как Кокорин и Мамаев отметили 10 лет дружбы

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© Фото: matchtv.ru

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История последних двух дней о том, что успели натворить футболисты «Зенита» и «Краснодара».

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара» провели насыщенные дни с 7 по 9 октября.

В воскресенье, 7 октября, состоялся матч между командами «Зенит» и «Краснодар», который закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Мамаев провел всю игру на поле и забил единственный гол «Краснодара», а Кокорин вышел на замену.

Вечером того же дня Мамаев и Кокорин вместе уехали в Москву отмечать 10-летие своей дружбы. Известный комик Данила Поперечный на своей странице в Twitter написал, что ехал с футболистами в «Сапсане» и видел, как они яро веселились: «Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!»

Ранее во многих СМИ сообщалось, что Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда для своей вечеринки. Однако пресс-служба РЖД опровергла информацию об этом. «Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне», – заявили в пресс-службе.

В Москве футболисты пошли в стрип-клуб. Утром 8 октября они вышли оттуда и начали пинать машины на парковке. Один из водителей сделал им замечание. Кокорин и Мамаев его избили. Пострадавшего зовут Виктор Соловьев, сообщает Mash. Он работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которая подтвердила радиостанции «Говорит Москва» информацию о том, что «был инцидент».

Судя по заявлению водителя в дежурную часть отдела МВД Пресненского района, на углу улиц 2-й Брестской и Большой Садовой несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ведущей автомобиля «Мерседес». Они также нанесли телесные повреждения водителю. Поводом стал дорожный конфликт.

Через два часа после избиения водителя футболисты пошли завтракать в кафе. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев находились в состоянии опьянения, они вызывающе вели себя в общественном месте. Денис Пак, чиновник Минпромторга, сделал им замечание. Он получил удар кулаком в лицо и по голове. Кокорин, который находился в большой компании, схватил стул и нанес им удар по противнику.

Адвокат Пака, Геннадий Удунян заявил, что все травмы были зафиксированы. Денис Пак получил многочисленные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент по факту громкого ЧП возбудили уголовное дело по статье «Побои», по которой фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Юрист также заявил: «Издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам.»

После второй драки стало известно, что жена Алана Мамаева подала на развод со своим мужем Павлом. Об этом сообщает Sport24.ru. Пара уже была на пороге разрыва в конце сентября. Алана рассказывала тогда на своей странице в Instagram, что Павел сильно изменился и она его не узнает. Кроме того, она устала жить в Краснодаре и хочет переехать. Узнав же о драке, она сказала, что ей очень стыдно за мужа. Она никогда не думала, что тот может кого-то избить.

Эти происшествия – не единственные громкие инциденты с Кокориным и Мамаевым. В июне 2016 года в интернете появилось видео, на котором футболисты отдыхают в ресторане в Монте-Карло. По информации СМИ, они заказали шампанского на несколько тысяч долларов. Спиртное при этом выносили под гимн России.

Скандал случился вскоре после провала сборной РФ на Чемпионате Европы по футболу, когда национальная команда не смогла выйти из группы в плей-офф. Позднее Кокорин и Мамаев извинились за случай, который вызвал негативную реакцию в обществе.

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