Картина дня: возвращение Кокорина в «Зенит», пожар в здании 19 века и новый памятник Гранину

Главной новостью, по данным «Монитора», стало возвращение нападающего Александра Кокорина в «Зенит». Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, наставник сине-бело-голубых Сергей Семак верит в волю и характер футболиста.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК „Зенит“ готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», – говорится в заявлении футбольного клуба.

«Получится ли это у него – покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже», – добавили в пресс-службе.

Во вторник, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл и футболист Павел Мамаев вышли по УДО из колонии. Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. В Российском футбольном союзе сообщили, что «Зенит» подал заявление о дозаявке Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги. Немецкий портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость нападающего в 5 млн евро (8,5 млн евро до обнуления), пишет ПД.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал сильный пожар в здании Церковно-приходской школы 1895 года в городе Новая Ладога. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (01:00) и «78» (04:10).

На улице Карла Маркса поздним вечером в понедельник, 16 сентября, загорелось заброшенное деревянное здание площадью 200 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 22:00. В 22:31 пожар был ликвидирован.

С огнём боролись девять сотрудников МЧС. Как заявили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало согласование комитетом по градостроительству и архитектуре доработанного проекта памятника писателю Даниилу Гранину.

Предыдущий проект раскритиковали на градостроительном совете. Теперь постамент представляет собой каменный куб и территорию, отделанную гранитом.

Памятник будет установлен на Дальневосточном проспекте рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени Даниила Гранина.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.