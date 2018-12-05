Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года

Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболисту «Зенита» Александру Кокорину и игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсмены пробудут под стражей до 8 февраля 2019 года. Срок ареста также продлили брату Кокорина Кириллу, и Александру Протасовицкому, четвертому фигуранту дела о двух драках.

Следователь и прокурор настаивали на продлении ареста, отмечая, что спортсмены играли активную роль в преступлениях и, находясь на свободе, могут скрыться или оказать давление на свидетелей.

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Кокорин вместе с Мамаевым был участником драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вскоре игроков и еще нескольких фигурантов дела задержали, позднее они были арестованы до декабря. Позднее им предъявили обвинения.