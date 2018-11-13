«Они обязательно получат срок»: Геннадий Орлов узнал от следователя о сроке для Кокорина и Мамаева

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов в своей авторской программе в социальной сети «ВКонтакте» снова высказался о деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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Орлов рассказал, что был в Москве и встречался с одним из следователей, который заявил, что футболисты «обязательно получат срок». Он также добавил: «хотя “Зенит” должен биться за то, чтобы расследование было настоящее, справедливое. Раньше футболистов в таких ситуациях “отмазывали”, теперь такого не будет».

Орлов отметил физическую форму Кокорина. По словам специалиста, Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. «У него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо», – заявил Орлов. Ранее сообщалось, что спортсмены записались в спортзал.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьях «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд столицы арестовал их до 8 декабря 2018 года. Следствие по делу игроков продлят до 8 февраля.

Они были участниками драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.