Непопутный «Северный ветер»: экипаж посеял панику, ни слова не сказав пассажирам в шаге от катастрофы

Инцидент, произошедший на борту самолета авиакомпании «Северный ветер» (NordWind), который выполнял рейс № 4 -1606 Ираклион–Санкт-Петербург, стал причиной сильной паники пассажиров – люди думали, что самолет падает, и жить осталось минуты. Страшные опасения не оправдались: авиалайнер смог вернуться обратно на остров Крит, а пассажиры остались целыми и невредимыми. До Северной столицы их доставили уже другим рейсом.

Подробно и эмоционально поведал о пережитом на «падающем» самолете российский социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра. Его публикация в инстаграмме мгновенно разнеслась по многим средствам массовой информации. «Друзья, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Резкая потеря высоты. Без болтанки. Сразу. И достаточно продолжительно. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты», - поделился Гавра.

Профессор отмечает, ситуация усугубилась страшным информационным вакуумом: «Вообще ничего не сказал салону командир. Тогда как автоматика по-английски для экипажа сказала «типа падаем». Старшая стюардесса не успокоила людей по громкой связи. Пусть даже не имея информации. Это важно. Экипаж не стал доводить до людей какую-нибудь банальную инструкцию. Любую. Это отвлекает и снимает панику. Когда стало ясно, что будет посадка, никто не сказал, где садимся. После посадки, на задворках аэропорта, когда примчались аварийные службы и полиция, командир и экипаж опять молчали долго. И у людей нарастает неизвестность и послешоковая паника». В итоге пассажиры оставались наедине со своим страхом, и можно смело предположить, что находящиеся на борту люди прощались с жизнью.

По словам летевшего этим же рейсом Игоря Никитина, паника на борту распространилась не только среди пассажиров, но и среди экипажа. «Стюардессы все были бледные от испуга. Стюард все падение стоял без лица у аварийной двери. Дети плакали, кто-то тяжело дышал, девушку рядом с нами всю трясло, у кого-то было плохо с сердцем, давлением. Когда сели ни на ком не было лица, все молчали и шли», – поделился Никитин с «Санкт-Петербург.ру».

Что происходило на борту самолета на самом деле? Была ли ситуация штатной? Должны ли были стюрдессы или капитан воздушного судна как-то успокоить пассажиров?

На бортах воздушных судов, которые выполняют средние и дальние рейсы, а также осуществляют региональные перелеты, установлены метеолакаторы. Эти устройства информируют экипаж о текущей метеообстановке и о тех угрозах метеорологического характера, которые могут повлиять на ход полета. Например, дожди, грозы и другие погодные явления. В этих случаях командир воздушного судна сам или через бортпроводников сообщает, что самолет входит в зону турбулентности, и в связи с этим пассажирам надо занять свои места и пристегнуться, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в Росавиации.

«Конечно, превентивное предупреждение должно быть, – отметили в Росавиации, – но природа – это стихия, и можно попасть в любую ситуацию. Мы же не знаем, какая именно ситуация сложилась на борту. Возможно, возникла «турбулентность чистого неба». В этом случае метеолокаторы не могли почувствовать ее приближение».

Как понятно уже из названия, «турбулентности ясного неба» возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

В мае этого года при подлете к аэропорту Бангкока (Таиланд) самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 270, попал в зону «турбулентности ясного неба». Экипаж тоже не смог сообщить о надвигающейся «болтанке». В результате около 25 пассажиров, находившихся преимущественно в хвосте самолета, получили травмы и переломы.

«Порой даже смешно, что пассажиры жалуются, что их не предупредили и командир воздушного судна ничего им не сказал. Мы там сами боремся за свои жизни, когда встречаем отказы, и зачастую мы игнорируем команды диспетчера в критической ситуации, и нам далеко не до информационного текста для пассажиров, у нас порой секунды, чтобы принять правильные решения и безопасно вернуться», – поделился с «Санкт-Петербург.ру» второй пилот одной из российских авиакомпаний.

В авиакомпании «Северный ветер» сейчас идет выяснение причин инцидента над Средиземным морем.

Судя по графикам, аэробус «Северного Ветра» оторвался от земли в 06:22 по местному времени. Уже в 06:36 он достиг максимальной высоты – 7,7 километров. А потом начал снижение: за следующую минуту он опустился на один километр, потом за семь минут еще на три. В аэропорт лайнер возвращался на трехкилометровой высоте. Общее время в пути – 40 минут. Уже в 07:02 самолет коснулся земли. В небе лайнер начертил «восьмерку».

Cайт The Aviation Herald опубликовал свою предварительную версию произошедшего. Согласно публикации, экипаж начал экстренное снижение из-за проблем с давлением в кабине.

Один из экспертов предполагает, что причиной мог быть и сбой в системе кондиционирования. В связи с чем пассажиры испытали на себе перепады давления воздуха. Это обязательно должно было вызвать заложенность и боль в ушах. Но эффекты эти, к счастью, временны и не приводят к травмам.

«Экипаж зафиксировал падение давления в кабине и решил возвращаться в порт отправления, – предполагает эксперт. – Выполнив разворот, пилоты приступили к снижению. Обратите внимание (синяя линия - высота полета, желтая - скорость снижения) скорость снижения не превышала скорости предыдущего набора высоты. Не более 25-30 м/с, что является штатной скоростью. Скорость и высота после снижения были застабилизированы на высоте 2 500 метров, где можно дышать без дополнительного кондиционирования. По графикам высоты/скорости и курса ясно видно, что экипаж предпринимал экстренное снижение, но в пределах допустимых РЛЭ (руководство по летной эксплуатации – прим. ред.) по приборной скорости и скорости снижения. У пилотов все было под контролем».

Российская авиакомпания «Северный ветер» образована в 2008 году. Сейчас она входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров. С 2016 года, помимо чартерных полетов, авиакомпания выполняет регулярные грузопассажирские перевозки в города Российской Федерации и Ближнего Зарубежья.