Самолет NordWind из Ираклиона в Петербург начал резко падать

Самолет авиакомпании NordWind из Ираклиона в Петербург начал резко падать. Об этом на своей странице в Instagram рассказал социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

"Друзья, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Резкая потеря высоты. Без болтанки. Сразу. И достаточно продолжительно. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты. Потом командир таки выправил. Особенно жалко маленьких. У детей стало плохо с ушками. У сердечников - с давлением", - написал он.

По его словам, после посадки у людей начался "приход запоздалой паники". Причиной ЧП предположительно стала разгерметизация, самолет вернулся в аэропорт Греции. В данный момент пассажиры ожидают самолет компании Pegas Fly, который доставит их в Северную столицу к 18:30.

"Вообще ничего не сказал салону командир. Тогда как автоматика по-английски для экипажа сказала "типа падаем". Старшая стюардесса не успокоила людей по громкой связи. Экипаж не стал доводить до людей какую-нибудь банальную инструкцию. Любую. Это отвлекает и снимает панику. Когда стало ясно, что будет посадка, никто не сказал, где садимся. После посадки примчались аварийные службы и полиция, командир и экипаж опять молчали долго", - также говорится в сообщении Дмитрия Гавры.