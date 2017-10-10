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Соцсети взорвались негодованием по поводу митингов Навального

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© Фото: Вадим Фролов / «Медуза»

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Многие отмечают крайне низкий уровень организации массовых акций, которые прошли 7 октября.

Соцсети взорвались негодованием по поводу массовых акций, организатором которых выступил оппозиционный политик Алексей Навальный. Свое возмущение выразили не только его противники, но и те, кто по тем или иным соображениям решил прийти на митинг, а также те, кто просто оказался рядом с местами проведения акций.

Многие отмечают крайне низкий уровень организации массовых мероприятий. Пользователь соцсети Стас Филатов рассказал о том, что пришедшие на митинг не отличались культурой поведения.

«О, я там был сегодня. Какая-то фигня, если честно… никто не встретил, не сказал что делать… стояли просто как стадо баранов. Рядом со мной какие-то парни чуть драку не устроили, стали толкаться, громко материться. Кучка каких- то школьников тоже матерились, потом достали бутылки и начали бить. В общем контингент данного митинга мне стал понятен и я побрел домой. Для себя решил, что на такие сомнительные мероприятия больше ходить ни в жизни не буду (орфография и пунктуация авторские — прим. ред.)», — пишет пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

На невоспитанность и малый возраст сторонников обращают и другие пользователи. Илья Евгеньевич предложил родителям школьников воспитывать их с помощью физических наказаний.

Дмитрий Серов написал о том, что некоторые участники митинга были пьяны и вели себя довольно агрессивно. По словам Серова, он зря потратил время, придя на акцию. При этом он особо подчеркнул, что сами организаторы несанкционированного митинга на акцию не явились.

Андрей Петренко считает, что Алексею Навальному безразлична судьба его сторонников, в том числе детей, которых втянули в протестную акцию.

Иван Медведев также указал на недопустимость использования подрастающего поколения для достижения своих целей.

Валерия Керлец считает, что митингующие фактически оказались «брошены на амбразуру» координаторами митинга. При этом девушка сказала, что сама участвовала в акции. Керлец, как и многие другие, обратила внимание на неприемлемое поведение митингующих.

«Я бы на месте полиции тоже задерживала этих баранов, брошенных на амбразуру координаторами, хоть и сама была участником митинга. если эту тупую сходку малолетних алкашей можно так назвать. Никто так толком и не понял, зачем мы собрались. Трата времени кароч, выхи испорчены (орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.)», — написала она.

Антон Романов высказал предположение, что сторонники Навального не совсем здоровы психически.

Акции за Навального в 28 российских городах прошли 7 октября, в день 65-летия президента РФ Владимир Путина. Несмотря на противоправность действий сторонников Навального, правоохранительные органы действовали максимально мягко и не задерживали протестующих. Задержания осуществлялись только в крайнем случае, когда участники незаконных акций провоцировали стражей порядка.

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