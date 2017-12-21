«Л’Этуаль»: Сотрудники рисуют цифры на лице добровольно

Позиция «Л’Этуаль»

Компания официальным письмом и постами в социальных сетях пояснила возмущенным клиентам, что нарисованные на щеках продавцов цифры – это всего лишь часть игры адвент-календаря, в рамках которого сотрудники магазина и покупатели считают дни до наступления Нового года. Участие в акции исключительно добровольное, уверяют в торговой сети.

Фото: Instagram / @gradinargelena

По словам организаторов необычного флешмоба, сотрудники используют серебряный косметический карандаш, который есть в ассортименте сети и легко смывается. Итогом «игры» станет вручение новогодних подарков самым ярким участникам. Руководители компании благодарят тех, кто поддержал акцию и увидел в ней лишь простое желание создать новогоднее настроение и напоминание о любимом празднике.

Несмотря на многочисленные отрицательные отзывы своих покупателей, компания продолжила акцию. Недовольным она объявила о наличии «неопровержимых доказательств» и о своем праве подачи в суд иска о защите деловой репутации.

Для того, чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо написать на щеке количество дней, оставшихся до нового года, сфотографироваться и выложить фото в Instagram с хештегами #adventcalendarletoile #адвенткалендарьлэтуаль. Как уже писал «Санкт-Петербург.ру», в акции приняли участие многие пользователи, в том числе телеведущая, певица и экз-звезда «Дома 2» Ольга Бузова. Теперь к «циферкам» присоединилась и вторая экс-участница «Дома 2» Алена Водонаева.

Фото: Instagram / @alenavodonaeva, @letoile_official

Растущеее возмущение

Под объяснительными постами компании пользователи социальных сетей продолжают выражать свое негодование. «Отдельное спасибо сотрудникам компании, поддерживающим идею руководства «Л’Этуаль»: «Сотрудник мой, значит, и лицо его тоже мое! Буду на нем рисовать все, что захочу!» Вы сделали неоценимый вклад в имидж своей компании!» – написала пользователь под ником Vitovichirina.

«Уважающая себя компания разве позволит себе рисовать на лицах сотрудников номера? У вас совсем культурный код сбит?» – возмущается Александра Антошина-Альпер. «Отвратительная акция с унижением собственных сотрудников. Маркетологи у вас вообще без головы», – выразила свое мнение Pushkareva Ekaterina.

В ответ на спорную акцию торговой сети «Проект W: сеть взаимопомощи для женщин» объявил о проведении собственного флешмоба, суть которого заключается в обновлении фото своего профиля в Facebook при помощи рамки с числом и подписью: «Магазин «Л'Этуаль» – не концлагерь для сотрудников».

В то же время в адрес «Л'Этуаль» продолжают поступать отзывы с поддержкой акции. «Очень смеялась, когда услышала по радио о "чудовищной акции"! Какая чушь! Подумаешь, цифры на лицо?! Их же не каленым железом выжигают, а всего-навсего рисуют косметическим карандашом. Согласна, акция специфическая, не всем по вкусу, но ничего аморального и криминального в ней нет, развели сыр-бор на пустом месте», – написала под рекламным постом aleksi.ka.

«Хорошая это акция или нет, можно спорить, но хотелось бы напомнить, что призывы к бойкоту самым прямым образом отразятся на доходе тех самых «несчастных» продавцов», так как он у них от продаж зависит. Как обычно, за деревьями не увидели леса, – заметил в Facebook Дмитрий Галкин. – За этот пост «Л’Этуаль» мне не платил. Требую каунтера «До дня рождения Пушкина осталось ... дней».

Фото: Instagram / @spring0383, @tatyana8308

Угнетенные Снегурочки и Деды Морозы

Какого мнения о необычной акции придерживаются сами продавцы «Л’Этуаль»? Почти все из них предпочитают отмалчиваться. С корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» на условиях анонимности поделилась информацией лишь одна из консультантов торговой сети.

По ее словам, сотрудникам магазинам еще к 15 декабря были разосланы требования по внешнему виду персонала в период новогодней акции, в которые входят украшение волос серебряной мишурой и блестками, замена имени на бейдже одним словом «Снегурочка» или «Дед Мороз» (если сотрудник мужского пола). Также на губах в течение всего рабочего дня должна быть красная помада, а на щеке серебряным карандашом написано количество дней, оставшихся до Нового года.

Ни о каком добровольном флешмобе речи не велось, утверждает девушка. Сотрудница сети призналась, что рисовать на щеках цифры именно заставляют. «Администратор смогла отказаться по причине аллергии. Возражения продавцов были не приняты. Директор моего магазина говорила, что надо, и все тут. Нас, слава Богу, ничем не запугивали, но и какие-то премии за это не обещали», – поделилась сведениями сотрудница одного из магазинов «Л’Этуаль».

«От карандаша лицо чешется, ногтями красящее вещество растирается. Рисовать приходится жирно, иначе не видно цифр. Через пару часов карандаш темнеет, поскольку место открытое. В итоге все это выглядит, как синяк. Покупатели вглядываются в «рисунок» и пытаются понять, что это и зачем. Когда им говоришь, что столько дней осталось до Нового года, следует логичный вопрос: «Зачем?» Работу это изрядно осложняет. Покупатель отвлекается и не слышит, что ему говоришь, – пожаловалась продавец. – Из-за того, что вместо имени у всех на бейджах написано «Снегурочка», покупатель на кассе не может ответить на вопрос, кто именно ему помогал, а ведь у нас личные продажи».

Ходить с жирно нарисованной цифрой на щеке приходится 13 часов подряд. Эта не первая подобная акция в магазине. Во время «Черной пятницы» сотрудникам велели носить черные маски, которые они покупали за свой счет. «Они ужасно неудобные. От них болела голова, и ничего не было видно в районе переносицы. Нам повезло с директором: она разрешила их носить как ободок. Правда, когда мы ждали регионального директора, то были вынуждены мучиться, работая в них», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» консультант магазина косметики.

Покупатели предлагают торговой сети извиниться перед продавцами, признать свою ошибку и прекратить акцию с цифрами на лицах, а не упорствовать в заблуждениях, переходя границы дозволенного.

Фото: Instagram / @anitaburenkova, @idaryabelova

Права и обязанности руководства компании

Юристы «Правовед.ру» назвали требование рисовать на лицах цифры сумасбродством работодателя. «Обязать исполнять такие идеи они не могут, так как запрещено требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами (статья 60ТК РФ), – объяснил юрист Владимир Мальцев. – Работники могут подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру».

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, а также в соответствии с Конституцией РФ, одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений признается «обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности». Согласно законодательству, во всех случаях «неправомерных действий или неправомерного бездействия работодатель обязан возместить причиненный работнику моральный вред».

«Отказ от участия в такого рода мероприятиях является одним из способов защиты работником своих прав. Если работодатель весьма настойчиво требует принять участие в подобном флешмобе, в целях личной «подстраховки» можно подать письменное заявление на его имя, в котором указать свои должностные обязанности, прописанные в должностной инструкции или трудовом договоре, отметив, что подробного рода мероприятия к трудовой функции работника не относятся. Более того, в этом заявлении работник может потребовать пояснить, чем вызвана необходимость проведения такого рода флешмоба с его участием», – пояснил юрист Михаил Петров.

«Санкт-Петербург.ру» также узнал у специалистов в области права, насколько законен график работы продавцов «Л’Этуаль». По словам одной из сотрудниц, они работают два через два дня по 13 часов. В праздники часовая нагрузка значительно увеличивается.

«Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Здесь есть нарушение законодательства. Она составляет примерно рабочий день. Бороться можно, обратившись в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Но, думаю, просто намек работодателю на возможность такой жалобы изменит ситуацию», – рассказал юрист Владимир Мальцев.

«Если за месяц при 40-часовой неделе должно быть отработано 152 часа, то такой же показатель подлежит установлению для сотрудника, который выполняет свои трудовые обязательства по сменному графику. То есть, например, если человек работает сутки через трое, за этот же месяц он может набрать 170 часов. Это означает, что у него получится на 18 часов больше нормы. Соответственно эти 18 часов являются сверхурочными, подлежат дополнительной оплате и согласованию с работником, – объяснил юрист Юрий Колковский. – При отсутствии согласования, оплате по обычному тарифу – это будет нарушение».

«У консультантов, скорее всего, не сменная работа, а скользящий график. Сменный график (в две, три или четыре смены) устанавливается тогда, когда нужно выполнять большой объем работ и в целях экономической эффективности. При таких условиях сотрудники одной смены чередуются с другой, например, одни выходят на работу с 09:00 до 15:30, а другие с 15:30 до 22:00. Тогда бы это считалось сменной работой. При скользящем графике рабочие часы складывают – суммируют, но количество рабочих часов при этом не может превышать норму за месяц», – разъяснил юрист Евгений Каргапольцев.

«Работать по сменам возможно, но необходимо учитывать время согласно суммированному учету. Таким образом, работникам всего лишь нужно ознакомиться с трудовым договором, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и положением об оплате труда. Если нигде не закреплен суммированный учет рабочего времени, то однозначно нарушение со стороны работодателя, и это будет являться сверхурочной работой, на которую работник вправе не давать согласия. Нужно следить за тем, какие документы подписываешь, так как работодатель может «подсунуть» для подписи приказ о выходе на работу, а работник его просто возьмет и подпишет», – пояснил юрист «Правовед.ру» Иван Агибалов.

Специалисты напомнили, что вызывать сотрудников на работу в выходные и нерабочие праздничные дни можно лишь с их письменного согласия. Это возможно, когда необходимо срочно выполнить непредвиденные заранее работы. Без согласия привлекаются работники тогда, когда необходимо предотвратить порчу имущества работодателя, несчастные случаи, катастрофы, аварии или устранить последствия таких ЧП.