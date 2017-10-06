Награда не нашла героя, или почему «Тинькофф Банк» обвиняют в плагиате

Сколько идей, столько и мнений

Основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова обвинили в плагиате. Такое заявление поступило от участника конкурса на лучший сценарий рекламного ролика для банка продюсер центра «Созвездие» Давида Чурадзе. Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. Никаких положений о конкурсе выпущено не было. Единственным критерием отбора служили личные предпочтения самого Тинькова «нравится – не нравится». Правда, говорилось, что предложивший лучшую идею получит весьма высокую награду – 150 тыс. долларов.

Конкурс завершился, и накануне наступления нового года банкир опубликовал его результаты, а точнее, их отсутствие: из пяти тыс. присланных писем с идеями не оказалось лучшей.

Давид Чурадзе отправил в «Тинькофф Банк» несколько идей, воплощение одной из которых узнал в сентябрьском рекламном ролике банка. «Когда я увидел рекламный ролик «Тинькофф Банка» на ТВ, который охватил уже всю Россию, я ахнул, подпрыгнув на месте от неожиданности! Потому что, по своему субъективному оценочному суждению, узрел в нем невероятное сходство с одним из предложенных мною сценариев. Признаться, аж сердце екнуло!» – рассказывает на своей странице в социальной сети Facebook Давид Чурадзе.

Давид предлагает пользователям сравнить его сценарий и выпущенный рекламный ролик.

Сюжет по сценарию участника конкурса такой: «Полярнику на крайней точке северного полюса приходит MMS из роддома, где жена сообщает, что родился ребенок, и нужна новая кроватка. На эти нужды он звонком заказывает себе кредитную карту «Тинькофф Банка». Курьер банка отправляется к клиенту, пробираясь сквозь нечеловеческие препятствия. Несмотря на все опасности, в виде ураганных метелей, разъяренных медведей, голодных волков и падающих метеоритов, добирается до вертолета МИ-8, и летит дальше, где десантируется с веревочной лестницы на точку. Полярник подписывает договор. Курьер с сосульками на бороде вручает ему карту банка, и, предвкушая обратный путь, с довольной улыбкой громко выдыхает, снова хватается за веревочную лестницу вертолета, и летит обратно, исчезая в снежной буре».

Чурадзе замечает, что в ролике от «Тинькофф Банка» другое мотивирующее начало, добавили текст, транспортные средства, а также не было медведей и сосулек на бороде, но сам сюжет, смыслы, персонажи – герой-курьер и полярник, получивший карту банка на крайнем Севере, прописаны в его сценарии.

На публичное обращение в Facebook к руководителю банка отреагировали пользователи социальной сети, среди которых была и руководитель отдела электронных коммуникаций «Тинькофф Банка» Наталья Лутай.

«Идея для этого ролика появилась примерно в июне 2016 года, задолго до проведения конкурса. Ее направил независимый автор, с которым банк работает уже несколько лет (он придумал ролики «Он такой один», «Взрыв Мавзолея», Bicycle). Идея понравилась, но решили рассмотреть дополнительные варианты и провели конкурс в социальных сетях, – объясняет Наталья. – Похожую идею прислали несколько участников, но они были все же вторичны. Ни в одной из присланных на конкурс идей не было концепта "Страна, над которой никогда не заходит солнце". Банк работает в самой большой стране мира, 24/7, 365 дней в году, во всех часовых поясах. Именно в этом главная идея ролика, не в доставке карты».

Кадр из рекламного ролика «Тинькофф Банка» «Мы живем в стране, над которой никогда не заходит Солнце!» («Экстремальная поездочка по России»)

Как человеку с идеей не уйти только с опытом?

Своими мнениями поделились в комментариях пользователи социальной сети. «Что касается всяких там конкурсов на территории РФ – все это в 90% случаев – липа. Особенно, если победителю обещают какой-то невероятный приз. В данном случае за идею для рекламного ролика 150 штук зелени, тем более в России, как-то много: все-таки не в Голливуде живем, да и Тиньков не Спилберг! Поэтому я лично не участвую в подобного рода конкурсах, типа сочините музыку для чего-то там, а мы вам за это миллион даже рублей дадим», – выразил свое скептическое отношение к проблеме Алексей Соловьев и дал совет Давиду. Отдавать работу лишь наполовину, схематично в общих чертах предлагать идею, а более подробный вариант – за предоплату и полный гонорар.

Среди откликнувшихся пользователей оказались и те, кто не смог увидеть какую-либо уникальность сюжета автора. «Точно такую же идею предлагали вместе с Hungry Boys в 2012 году. Деталей не помню, но речь шла о доставке карты через несколько климатических поясов, в том числе через снежную метель. Идея на самом деле очень поверхностная, да и сила ролика не в сеттинге, а в тексте, который произносится поверх», – заметил Konsta Ku.

Юристы сходятся во мнении, что необходимо провести экспертизу. «С одной стороны, сценарные произведения охраняются законом (ст.1259 ГК РФ). А с другой стороны, сами идеи авторским право не защищены. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы и др., а распространяются на произведения, в том числе и на необнародованные, – заметил юрист «Правовед.ru» Роман Новиков. – Наброски – момент очень щекотливый. Экспертиза далеко не всегда называет это заимствованием. Запечатанный конверт с датой – вариант доказательства в суде».

Кадр из рекламного ролика «Тинькофф Банка» «Мы живем в стране, над которой никогда не заходит Солнце!» («Экстремальная поездочка по России»)

«Данная работа для конкурса не является сценарным произведением, скорее просто наброски. Можно было бы применить положения о публичном конкурсе, но не было формулировки точных условий, просто выберем самый понравившийся, пишите, что хотите, не ограничивайте себя», – считает юрист «Правовед.ru» Анастасия Климина.

Судиться с банком Давид Чурадзе не намерен. «Реакция Олега была довольно предсказуемой, но пока действительно ситуация остается в рамках некого опыта сотрудничества с банком и его главой. Экспертиза не планируется. Ведь экспертиза – это частное мнение одного специалиста, как и решение судьи. Любой судебный процесс – это битва частных мнений. Вот только у Тинькова больше возможностей в привлечении разных специалистов, поэтому перспективы туманны», – признался «Санкт-Петербург.ру» Чурадзе.

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За месяц до конкурса от «Тинькофф Банка» был объявлен подобный публичный конкурс. Владелец сервиса для обмена новостями о брендах и знаменитостях Diamonds Club Арнольд Уваров объявил соревнование на лучшую идею рекламной кампании для любого российского мобильного оператора. Он назначил также высокое вознаграждение победителю – 100 тыс. долларов. Спустя неделю состязаний Уваров объявил, что победитель – агентство «Пикчер».

Проблема защиты авторских прав стоит довольно остро. Например, три рекламных агентства – Geometry Global, РА «Восход» и IQ-Marketing – заявляют, что в новой кампании Miller «Измени музыку будущего» используются их идеи, которые не были оплачены. «Мы же помним, что вы говорили, выбирая из всех участников не нас: «Нам принесли клевую и необычную идею». Мы месяца три очень хотели посмотреть на нее. Открываем сайт – там наша идея. Могут, конечно, иногда на рынке совпадать направления, или идеи, или механики, или подрядчики. Но чтобы все сразу. Бывают, конечно, доработки проекта. Но чтобы один участник стал неотличим от другого», – удивляется креативный директор Geometry Global Олег Туманов.

В ответ руководители бренда «Miller» сообщили, что уже три агентства заявили об авторстве: Geometry Global, IQ-Marketing и РА «Восход», и объяснили, что это неудивительно – великие умы думают одинаково.