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РЖД «не запрещали разрешать»: кто победил в вечной борьбе за нижние полки

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© Фото: Алексей Уланов / vk.com/ulan3

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«Санкт-Петербург.ру» вместе с РЖД отвечает на главные вопросы пассажиров: кто и когда может пользоваться нижними полками в плацкарте и купе, есть ли разница в цене между нижними и верхними полками и повысят ли цены на билеты в 2018 году.

Пассажир, будь человеком!

 

Очередная волна интернет-споров вокруг нижних полок поездов РЖД началась с поста на Pikabu. Пользователь Unne 34 попытался выяснить, имеют ли право пассажиры, которые купили себе билет на нижнюю полку, не пускать к себе попутчиков с верхней. В ответном письме перевозчик не только не разрешил многолетние споры, но и породил еще больше вопросов.

ОАО «ФПК», дочерняя компания ОАО «РЖД», в официальном ответе Unne 34 сослалось на пункт 51 Правил перевозок пассажиров, утвержденных приказом Минтранспорта РФ №473. Согласно документу, каждый пассажир имеет право занимать место, указанное в билете (при наличии такового), в то время проезд других на этом месте не допускается.

«Приобретая билет пассажир вступает в договорные отношения с АО «ФПК» и соглашается на условия проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует», – говорится в письме.

К такому разъяснению правил некоторые комментаторы поста отнеслись с одобрением. «Люди с верхних полок все время почему-то уверены, что у них чуть ли не двухместный билет. Я езжу только на нижних и не понимаю, почему должна терпеть полдня соседа сверху. Я и полежать хочу, и поспать. Я понимаю, сесть поесть, но не весь день же», – заметила пользователь VedmaDasha.

Находятся и те, кто предпочитают верхние полки, за возможность отдохнуть в любое время. «Территория «низ» – это такая активная зона, где находятся люди. Территория «верх» – это уже мое личное пространство, а к нему я ревностно отношусь. Да, трое суток в положении лежа затруднительно, зато, если тебя все достали, ты вскарабкиваешься, утыкаешься в стеночку и спишь. А за книжкой время вообще незаметно проходит. В общем, я – за верхние полки!» – поделилась мнением LanaMaria.

Фото: Алексей Уланов / vk.com/ulan3
 

Несмотря на бурное обсуждение письма РЖД, официальная пресс-служба перевозчика опровергла информацию. Обнародованные на Pikabu материалы назвали дезинформирующими. Например, что «в РЖД запретили пассажирам верхних полок сидеть на нижних без разрешения». В компании отметили, что такие трактовки прав вводят в заблуждение общественность, потенциальных пассажиров поездов дальнего следования, а также представителей СМИ.

Вместе с тем перевозчик не отрицает существование 51 пункта приказа Министерства транспорта. В пресс-службе объяснили, что в документах закреплены права пассажира занимать то место, за которое он заплатил, и распоряжаться им таким образом, чтобы не чувствовать себя ущемленным в своих правах на личное пространство.

Также в опровержении Федеральная пассажирская компания обращается ко всем пассажирам с просьбой не забывать о взаимопонимании и общечеловеческих ценностях и относиться к соседям по купе с тем же вниманием и уважением, которое хотели бы получить в свой адрес.

Не все перевозчики рассчитывают на высокий уровень сознательности людей и более конкретно прописывают правила поведения пассажиров. Например, в Белоруссии можно пользоваться спальными местами ночью – с 21:00 до 07:00. При согласии других пассажиров можно использовать место, чтобы прилечь, в другое время суток.

Такие же правила прописаны и в «Соглашении о международном пассажирском сообщении» от 2013 года (статья 5, пункт 9). В более поздних изданиях документа пункт, регулирующий время пользования спальным местом, пропал. Теперь указано, что каждый пассажир имеет право занимать одно место, обозначенное в билете.

Фото: Алексей Уланов / vk.com/ulan3

 

От чего зависит цена на верхние и нижние полки?

 

Стоимость на верхние и нижние полки в плацкартных вагонах часто одинаковая. Компания АО «ФПК» рассказала «Санкт-Петербург.ру» о том, что периодически в зависимости от сезона и направления делает скидки на верхние полки в купе, а также на места в плацкартных вагонах в зависимости от их расположения.

«В определенные сезоны и на определенных направлениях верхние и верхние боковые полки, а также места в конце вагона предлагаются пассажирам по сниженным тарифам», – рассказали в компании. Перевозчик отметил, что при покупке билетов заранее – сейчас оформить проездной документ на поезд можно за 90 суток – стоимость поездки будет минимальной.

В ноябре прошлого года РЖД и ее дочерняя структура ФПК обратились в ФАС с просьбой о повышении тарифов на 3,9% на пассажирские перевозки. Надзорное ведомство, напротив, потребовало снизить действующие тарифы на 10%. Из-за падения доходов населения и снижения пассажиропотока: в 2017-м он снизился на 8,4% по сравнению с 2016 годом.

В ФАС убеждены: для повышения цен РЖД надо работать над качеством услуг. Поэтому антимонопольщики обязали перевозчика в 2018 году оборудовать все поезда биотуалетами и кондиционерами, сократить затраты и в целом повысить качество услуг. Кроме того, ФАС считает, что РЖД необходимо заключить долгосрочные контракты на закупку новых вагонов. До тех пор тарифы останутся «компромиссными», то есть на прежнем уровне.

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