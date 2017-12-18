«Концлагерь» в «Л’Этуаль», или за что магазин «клеймит» своих сотрудников?

Покупатели «Л'Этуаль» теперь могут узнать количество дней до Нового года, взглянув на лица работников магазина. В социальных сетях уже растет возмущение по поводу необычной рекламной акции.

На магазин косметики одной из первых пожаловалась российская актриса Ксения Алферова. Она заявила в Instagram, что руководство заставляет продавцов-консультантов разрисовывать себе лица в честь Нового года.

«Случайно зашла в магазин «Л'Этуаль»! Мне помогала красивая интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у нее красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит? И тут она вся как-то съежилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания акции! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они еще, слава Богу, не дошли!» – написала Алферова.

Покупатели магазина возмущены таким положением дел и даже готовы объявить магазину бойкот. «Интересно, если руководство прикажет продавцам налысо подстричь волосы и на голове наколку сделать, они тоже согласятся? Работала в их сети в Туле, зарплата 15 тыс. рублей максимум, хотя обещают 40. Отношение как к рабам, руководство идиоты! Вспоминаю как страшный сон!» – рассказала пользователь социально сети Instagram Наталья.

«Разве нельзя было вести отсчет дней на витрине магазина? Зачем так унижать женщин? Стыдно должно быть руководству за данное предложение! У нас в 1861 году отменили крепостное право!» – возмущается пользователь Instagram Юлия.

На многочисленные возмущения пользователей в Instagram с официальной страницы «Л’Этуаль» объясняют, что разрисованные лица сотрудников являются новогодним флэшмобом.

Фото: Instagram / @tatiana_letu, @naska.kisel

О «необычной» акции «Л’Этуаль» рассказывает в одной из публикаций на своей странице. Руководство компании призывает подписчиков присоединиться в акции, создавая «адвент календарь». Для этого необходимо написать на щеке количество дней, оставшихся до нового года, сфотографироваться и выложить фото в Instagram с хештегами #adventcalendarletoile #адвенткалендарьлэтуаль. В акции приняли участие уже многие пользователи, в том числе телеведущая, певица и экз-звезда «Дома 2» Ольга Бузова. Правда, пользователи отмечают, что цифры на ее фотографии, скорее всего, нарисованы в фотошопе.

Фото: Instagram / @buzova86

Пока одни покупатели негодуют, другие не видят ничего предосудительного в таком «новогоднем макияже». «Была сегодня в «Л’Этуаль». Все вовсе не настолько дико, как вы описываете. Выглядит как грим. На детях во время праздников картинки ярче рисуют, – отметила Olga Golikova. - Число 15 нарисовано серебристой подводкой для глаз. Это стереть за пять секунд можно».

«Какое клеймо? Большая часть людей ходит с тату, и это не клеймо? А вот цифирьки - это прямо жесть. Создавайте праздничное настроение внутри себя, улыбайтесь и живите проще», – замечает Kornilinamariya в комментариях к записи Бузовой.

Юристы «Правовед.ру» убеждены, что работодатель, принуждающий сотрудников «Л’Этуаль» участвовать в такой акции, нарушает трудовое право. «Работодатель не может требовать от работника того, что не обусловлено его трудовым договором. Если, конечно, участие в подобных акциях и не является работой сотрудника, например, артиста или аниматора. Для таких работников это уже трудовая функция», – объяснил юрист Денис Кузнецов.

«Вряд ли в обязанности продавца входит исполнение функции «календаря» или некоего зрелищного атрибута предновогоднего оформления магазина. Если работник захочет, то он может выполнить такую «работу» за дополнительную плату в рамках совмещения (ст. 60.2 ТК РФ). Иначе же запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Работники могут подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру», – отметила юрист Татьяна Степанова.

Специалист «Правовед.ру» Юрий Колковский также рассказал, что работник не должен исполнять любые прихоти работодателя, но это не отменяет именно добровольного участия во флэшмобе.

Насколько добровольным является участие в акции? В комментариях под постом пользователи сообщают, что несогласные работать календарем сидят дома. В сети «Л’Этуаль» оперативный комментарий порталу «Санкт-Петербург.ру» предоставить не смогли.