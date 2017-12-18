  • 19 Декабрь 2017
USD 20.12.2017 58.6117 +-0.0823
USD ММВБ 18:17 0  
EUR 20.12.2017 69.1735 +0.0789
EUR ММВБ 18:17  
Нефть($) 19.12.2017 63.58 +0.41
Нефть(p) 19.12.2017 3726.53 +18.83

«Концлагерь» в «Л’Этуаль», или за что магазин «клеймит» своих сотрудников?

Автор:


© Фото: Instagram / @letoilenn

Темы дня

На лицах у сотрудников магазина появились цифры, означающие количество дней до Нового года. Насколько законно использовать своих работников в качестве календаря, разбирался «Санкт-Петебург.ру».

Покупатели «Л'Этуаль» теперь могут узнать количество дней до Нового года, взглянув на лица работников магазина. В социальных сетях уже растет возмущение по поводу необычной рекламной акции.

На магазин косметики одной из первых пожаловалась российская актриса Ксения Алферова. Она заявила в Instagram, что руководство заставляет продавцов-консультантов разрисовывать себе лица в честь Нового года.

«Случайно зашла в магазин «Л'Этуаль»! Мне помогала красивая интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у нее красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит? И тут она вся как-то съежилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания акции! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они еще, слава Богу, не дошли!» – написала Алферова.

Покупатели магазина возмущены таким положением дел и даже готовы объявить магазину бойкот. «Интересно, если руководство прикажет продавцам налысо подстричь волосы и на голове наколку сделать, они тоже согласятся? Работала в их сети в Туле, зарплата 15 тыс. рублей максимум, хотя обещают 40. Отношение как к рабам, руководство идиоты! Вспоминаю как страшный сон!» – рассказала пользователь социально сети Instagram Наталья.

«Разве нельзя было вести отсчет дней на витрине магазина? Зачем так унижать женщин? Стыдно должно быть руководству за данное предложение! У нас в 1861 году отменили крепостное право!» – возмущается пользователь Instagram Юлия.

На многочисленные возмущения пользователей в Instagram с официальной страницы «Л’Этуаль» объясняют, что разрисованные лица сотрудников являются новогодним флэшмобом.
Фото: Instagram / @tatiana_letu, @naska.kisel
 

О «необычной» акции «Л’Этуаль» рассказывает в одной из публикаций на своей странице. Руководство компании призывает подписчиков присоединиться в акции, создавая «адвент календарь». Для этого необходимо написать на щеке количество дней, оставшихся до нового года, сфотографироваться и выложить фото в Instagram с хештегами #adventcalendarletoile #адвенткалендарьлэтуаль. В акции приняли участие уже многие пользователи, в том числе телеведущая, певица и экз-звезда «Дома 2» Ольга Бузова. Правда, пользователи отмечают, что цифры на ее фотографии, скорее всего, нарисованы в фотошопе.

Фото: Instagram / @buzova86
 

Пока одни покупатели негодуют, другие не видят ничего предосудительного в таком «новогоднем макияже». «Была сегодня в «Л’Этуаль». Все вовсе не настолько дико, как вы описываете. Выглядит как грим. На детях во время праздников картинки ярче рисуют, – отметила Olga Golikova. - Число 15 нарисовано серебристой подводкой для глаз. Это стереть за пять секунд можно».

«Какое клеймо? Большая часть людей ходит с тату, и это не клеймо? А вот цифирьки - это прямо жесть. Создавайте праздничное настроение внутри себя, улыбайтесь и живите проще», – замечает Kornilinamariya в комментариях к записи Бузовой.

Юристы «Правовед.ру» убеждены, что работодатель, принуждающий сотрудников «Л’Этуаль» участвовать в такой акции, нарушает трудовое право. «Работодатель не может требовать от работника того, что не обусловлено его трудовым договором. Если, конечно, участие в подобных акциях и не является работой сотрудника, например, артиста или аниматора. Для таких работников это уже трудовая функция», – объяснил юрист Денис Кузнецов.

«Вряд ли в обязанности продавца входит исполнение функции «календаря» или некоего зрелищного атрибута предновогоднего оформления магазина. Если работник захочет, то он может выполнить такую «работу» за дополнительную плату в рамках совмещения (ст. 60.2 ТК РФ). Иначе же запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Работники могут подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру», – отметила юрист Татьяна Степанова.

Специалист «Правовед.ру» Юрий Колковский также рассказал, что работник не должен исполнять любые прихоти работодателя, но это не отменяет именно добровольного участия во флэшмобе.

Насколько добровольным является участие в акции? В комментариях под постом пользователи сообщают, что несогласные работать календарем сидят дома. В сети «Л’Этуаль» оперативный комментарий порталу «Санкт-Петербург.ру» предоставить не смогли.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Отзывы

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram