Уговор дороже денег, или может ли банк нарушать условия оплаты по договору?

Розалия Студентова заключила с банком ВТБ 24 договор, в котором прописаны все подробности оплаты по ипотеке. Платежный период – восемь дней: не ранее 10 числа и не позднее 18 часов 18 числа. Средства по ипотеке по условиям договора должны списываться именно с текущего счета и в тот день, когда клиент вносит на этот счет всю необходимую сумму для погашения долга по ипотеке в этом месяце, а это может произойти в один из дней платежного периода.

Лишь в том случае, если до 18:00 последнего дня платежного периода средств для списания на текущем счете не оказывается, банк забирает необходимую сумму уже с других счетов клиента, открытых в этом банке.

Но с июня этого года система ВТБ 24 начала списывать средства в первый день платежного периода и сразу со всех счетов, открытых клиенткой в банке: накопительного, мастер-счета и с зарплатной карты. Студентова положила деньги на накопительный счет 10 октября, а система приняла оттуда платеж по ипотеке. Притом часть средств банк списал и с мастер-счета. Иными словами, как только на картах клиентки оказывались деньги в платежный период, система банка сразу же направляла их на погашение кредита.

«Я разместила всю необходимую сумму для погашения ипотечного взноса на текущем счете полностью, но вечером вижу, что все деньги под ноль сняты с зарплатной карты, часть с мастер-счета, а недостающая - небольшая часть суммы - снята с текущего счета. На мой взгляд, все пункты договора по оплате нарушены», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» клиентка банка.

Розалия Студентова потребовала от банка вернуть все списанные средства, обещая, что в установленные договором сроки деньги на текущем счете для списания будут. Однако банк продолжал действовать по своей системе.

Как пояснили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе ВТБ, они поступают в соответствии с законодательством. Банк имеет право списывать деньги с клиентского счета в любой из дней платежного периода, указанного в договоре. Клиентам необходимо учитывать это при формировании своих финансовых планов и, в случае с договором без конкретной платежной даты, как в случае с договором Розалии Студентовой, выбирать платежный день платежного периода, в который можно будет произвести списание.

«Банк прав. По общему правилу при наличии денежных средств в полном объеме, они снимаются в первый же день, если нет, то вплоть до последнего дня платежного периода. Так разъяснял Центробанк, так прописано и в договоре, это следует и из понятия платежного периода. Но надо учитывать, что в договоре поименован конкретный счет, с которого должны списываться денежные средства, «привязанный» к кредитному договору. В данном случае в договоре он именуется как «текущий». Возможность списать в любой день не означает права списывать с любого счета, – убеждена юрист «Правовед.ру» Анастасия Климина. – По-моему мнению, действия банка нарушают договор банковского счета, кредитный договор и закон «О банках и банковской деятельности». Поэтому клиент вправе обратиться с претензией, с требованием о возмещении убытков».

В настоящее время ситуацию с клиентом банк полностью урегулировал: все средства и проценты, положенные по накопительному счету, возвращены.