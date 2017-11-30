Списывать или не списывать: ВТБ 24 и клиент банка разошлись в прочтении договора

«Санкт-Петербург.ру» уже рассказывал о том, как банк ВТБ 24 снимал платежи за ипотеку в первый же день платежного периода, нарушая очередность использования счетов, которая прописана в договоре клиентки Розалии Студентовой. Забираясь практически в карман своей клиентки, банк снимал ипотечный взнос с накопительного, мастер-счета и с зарплатной карты, вместо прописанного «текущего». Иными словами, как только на каких-либо картах клиентки оказывались деньги в платежный период, система банка сразу же направляла их на погашение кредита, игнорируя прописанные договорные обязательства.

Конфликт со Студентовой банк ВТБ 24 смог урегулировать: все средства и проценты, положенные по накопительному счету, были возвращены клиентке в прошлом месяце. Однако в ноябре банковская система снова сработала по-старому: деньги вновь были сняты в первый же день платежного периода с других счетов, а не с прописанного в договоре. Клиентка снова написала жалобу, но ответа на нее не получила ни в течение семи рабочих дней, ни позже.

«Банк имеет право списывать деньги с клиентского счета в любой из дней платежного периода, указанного в договоре, и клиентам необходимо учитывать это при формировании своих финансовых планов», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Возможность списать средства в любой день не означает права списывать их с любого счета. Такие действия банка нарушают договор банковского счета, кредитный договор и закон «О банках и банковской деятельности», – заметила юрист «Правовед.ру» Анастасия Климина.

С тем, что банк нарушил права клиента, согласны и юристы компании «Фомина, Коротких и партнеры». «Для восстановления своих прав необходимо обратиться письменно в банк, с просьбой установить конкретную дату списания денежных средств для погашения ипотечного кредита, а не период. В случае отказа нужно обратиться с жалобой в Роспортебнадзор и в Центробанк, – объясняет специалист юридической компании Ксения Коротких. – Такая ситуация встречается часто: банки считают себя монополистами на рынке данных услуг и диктуют свои условия – либо заключай договор на этих условиях, либо нет. Это нарушает природу свободы договора. Они пишут в договоре условия, которые можно трактовать по-разному, либо потом ссылаются на свои внутренние инструкции. На просьбу клиента внести изменения в договор банк, как правило, отказывает. Представители банка сообщают, что их формы договора не подлежат изменениям».