Произошёл конфуз: британский Amazon выслал кошачий корм вместе игровой консоли

Недавно начались старты продаж новой версии известной игровой консоли Playstation и пользователи оставили необычные отзывы о доставке посредством Amazon.

Amazon - одна из крупнейших площадок в мире, где можно заказать практически любой продукт и можно не сомневаться в качестве. Однако, в этот раз доставка Amazon подкачала с доставкой. Пользователи, заказавшие новую Playstation, были удивлены, что оказалось в их коробке заказа.

Кому-то пришлось довольствоваться кошачьим кормом, а кому-то и кухонными принадлежностями, но самым неудачливым пришлось просто увидеть пустую коробку внутри.

Заказчики игровой консоли отметили, что их заказ числился на сайте доставки, как полученный. Кто-то из клиентов уже связался со службой поддержки, где им ответили, что возврат средств или новую консоль нужно будет ждать в течение 48 часов.