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Сбой в «Росбанке»: деньги есть, только я их вам сейчас не отдам

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© Фото: Instagram / @cinelex_studio

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Владельцы карт «Росбанка» 2 декабря не смогли воспользоваться своими деньгами, платежная активность клиентов банка была полностью парализована. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбирался «Санкт-Петербург.ру».

В первую зимнюю субботу, 2 декабря, во второй половине дня, когда люди активно делали покупки, не повезло именно тем, кто хотел оплатить их картой «Росбанка». Они в одночасье лишились возможности воспользоваться собственными деньгами.

Такая ситуация стала неожиданной как для покупателей, пытающихся расплатиться картой «Росбанка», так и для продавцов. При этом если неоплаченный товар можно просто оставить в магазине, то те, кто в этот момент ел в кафе или ресторане и не смог заплатить за обед по вине банка, оказались и вовсе в грустном положении.

«Перекусил в столовке. Рассчитываюсь. Налички никогда нет. Отдаю карточку «Росбанка». Не работает. Звоню в колл-центр. «Росбанк» приносит свои извинения...». Они работают над исправлением ситуации, ваш звонок очень важен, оставайтесь с нами. Не знаю, как с ними, а в столовке я пока остаюсь», - поделился своей проблемой на странице в Facebook Юрий Строфилов.

Клиентам, которые взывали о помощи под рекламными постами официальной страницы «Росбанка» социальной сети «Вконтакте», было сказано, что временные неудобства вызваны профилактическими работами. Один из клиентов предложил извещать о профилактических работах заранее. В ответ банк пообещал рассмотреть такую возможность.

Вот только причины случившегося озвучивались разные. Если в соцсети «ВКонтакте» «Росбанк» объясняет произошедшее внезапными профилактическими работами, то в Facebook в комментариях Юрию Строфилову представитель банка Тахир Минажетдинов сообщил, что проблемы возникли с сервисом UCS («Компания объединенных кредитных карточек»).

 

«Росбанк» не имеет своего процессинга, а обслуживается одной из крупнейших независимых российских процессинговых компаний, с сервисом которого, видимо, и произошли неполадки.

Спустя почти сутки Юрию снова принесли извинения представители провинившегося банка, а также на всякий случай известили о том, что теперь все операции по картам проводятся в стандартном режиме, и для этого сделано все возможное.

В пресс-службе порталу «Санкт-Петербург.ру» не смоги предоставить оперативный комментарий по поводу сложившейся ситуации.

По версии журнала «Forbes», весной 2017 года «Росбанк» вошел в пятерку самых надежных банков. Правда, уже в октябре этого года, по мнению Международного валютного фонда, «Росбанк» попал в число тех кредитных организаций, которые не смогут пережить новый кризис. МФВ в «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности» заявляет, что прибыльность таких банков недостаточна для того, чтобы сформировать необходимый капитал в будущем, если произойдут опасные потрясения. 

«Претензии, предъявляемые к этим банкам МВФ, очень сильно напоминают список проблем российской банковской системы – мало прибыли сегодня, что в будущем кризисе может привести к недостатку капитала, а его уже сегодня недостаточно из-за проблем, возникших в предыдущий экономический кризис. Недостаток капитала сегодня банки тщательно скрывают махинациями с отчетностью. Махинации вскрываются или случайно (как в случае с банком «Пересвет»), или уже после отзыва лицензии у банка», – высказал мнение главный редактор банковского портала FinNews.ru Владимир Шевченко.

Среди девяти банков, которые МВФ отнес к группе риска, присутствует Societe Generale, который в нашей стране представлен тремя банками: «Дельтакредитом», «Русфинанс банком» и «Росбанком». В общей сложности МВФ рассматривал 30 международных банков, которые Совет финансовой стабильности считает системно значимыми для мировой экономики.

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