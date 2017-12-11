«Универсальные солдаты» магазина «К-раута», или как работается у «Привлекательного работодателя»?

Магазин, где все отвечают за все

«Не знаю ни одного человека, который был бы доволен работой в «К-раута». Это шарашкина контора. Люди работают там от безысходности», – резко выразился в разговоре с «Санкт-Петербург.ру» бывший сотрудник Сергей Митин о компании, в которой проработал два года, он исполнял обязанности комплектовщика.

Он поведал, что в «К-раута» большая текучка кадров. Сотрудники работают лишь по два-три месяца - за два года работы при нем сменилось четыре директора. Отдельным пунктом недовольства Сергей отметил своеобразную реформу по универсализации сотрудников.

«На складе все стали «специалистами склада»: нет кладовщиков и так далее. Все должны уметь делать все и иметь права на спецтехнику. Женщины-кладовщики были в шоке от новых возможностей. Водителей тоже поставили перед фактом, что они теперь должны заниматься приемкой», – рассказал бывший комплектовщик магазина «К-раута».

Именно такая универсальность и стала, по его мнению, одной из причин частых проблем с некачественной комплектацией товара. Делая одну работу, приходится постоянно отвлекаться на другую, а потом снова возвращаться к сборке брошенного заказа.

При этом «К-раута» получила статус «Привлекательный работодатель - 2017» по версии портала Superjob и тут же оповестила об этом наше издание. Мы решили проверить, насколько заманчив строительный магазин для соискателей, и провели собственное исследование. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» опросил бывших сотрудников «К-раута», а также проверил отзывы о работе в магазине в интернете.

В анонимных отзывах можно выделить несколько основных моментов, на которые обращают внимание бывшие сотрудники. Они жалуются на организацию рабочего времени, на то, что приходиться задерживаться после работы, приходить на корпоративные тренинги в выходные дни и на снижение заработной платы. В итоге: постоянные недовозы, когда заказ не дособирали или забыли положить какую-то деталь, а также проблемы с доставкой. В подтверждение слов Сергея в соцсети «ВКонтакте» нашлась целая история о таких случаях.

Фото: Instagram / @krauta_russia

Родители Анастасии Морозовой выбирали кухню больше 15 лет: то ручки не нравились, то фактура. Увидев случайно в «К-раута» кухню, о которой они мечтали, купили ее, не раздумывая, и заказали доставку. Кухню привезли в назначенный день, они подписали документы о приемке, однако затем, открыв при сотрудниках коробки, женщина обнаружила, что один шкаф не подходит по цвету. Морозова сразу же оповестила сотрудников «К-раута» о возникшей проблеме.

«Нам названивали разные люди, все извинялись и без конца спрашивали подробности. Предлагали нам самим приехать с условием, что мы идем на склад и выбираем шкаф, который нам нужен. Естественно, это нас не устроило. В итоге договорились, что поставщик сам привозит нам шкафы, и мы выбираем. Он привез, да только ни один не подошел. Мы снова ждали. Прошло две недели. Я написала отзыв в соцсети «ВКонтакте» и со мной связался заместитель директора. Вскоре привезли шкаф нужного цвета, забрали ошибочный – чего мы и хотели. Я очень благодарна Дмитрию и поставщику нашей кухни. И прекрасно понимаю, что не они лично в этом виноваты», – рассказала Морозова.

Затянувшейся проблемой, связанной с уровнем работы сотрудников «К-раута», также поделилась в соцсети Светлана Лебедева. Свой отзыв в официальной группе «ВКонтакте» магазина она оставила спустя почти месяц после покупки. Ее родители купили два куска линолеума по три метра. Один кусок они оставили раскроить, оплатив услугу. Линолеум привезли в срок, но кусок оказался не раскроен и, поэтому его пришлось отправить обратно. При этом, заходят в квартиру, грузчики испортили дверь покупателям: линолеум не входил, а они затолкнули его так, что погнули петли.

Светлана неоднократно звонила по этому вопросу в магазин, писала претензию. Сотрудник «К-раута» обещал к клиентам, что завтра приедет представитель компании и решит проблему, но никто не приехал и не перезвонил. Спустя месяц Светлана решила воззвать к совести специалистов «К-раута» через социальную сеть. Увидев ее публикацию, проблемой заинтересовался и корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Мы связались со Светланой Лебедевой, а затем спросили представителей магазина, сколько требуется времени для того, чтобы клиенту ответили на его жалобу. Через небольшой промежуток времени Светлана написала нам, что ее просьбы, наконец, были услышаны, подозревая, что это сделано благодаря вмешательству «Санкт-Петербург.ру».

Фото: Instagram / @krauta_russia

Собственные правила «К-раута»

Представители магазина «К-раута» сообщили «Санкт-Петебург.ру», в каком порядке происходит решение проблем с доставкой: товар привозит транспортная компания-подрядчик, если возникает претензия по качеству услуг, то клиент связывается с магазином, который обращается в транспортную компанию, и только потом принимается решение по исправлению проблемы.

Мы также задали магазину строительных товаров и другие вопросы, касающиеся условий труда. Оказалось, что сотрудник «К-рауты» действительно универсален и должен уметь многое, однако это прописано в его трудовом договоре.

«Универсальность сотрудников розничных магазинов является общепринятым мировым трендом. В штатном расписании «К-раута» нет таких должностей как «Водитель» или «Кладовщик», у нас есть должность «Специалист склада», – подтверждают в компании. – Например, в должностной инструкции специалиста склада указано обязательное наличие удостоверения государственного образца, подтверждающего окончание специализированных курсов на право эксплуатации погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, электроштабелера). Также в документах прописано, что в обязанности сотрудника входит прием, учет, хранение, отпуск товара со склада и т.п. Эти требования к соискателям и функциональные обязанности отражаются в профиле должности при подборе новых сотрудников».

Но как же тогда распределяется рабочее время сотрудника и кто отвечает за весь процесс универсального сотрудника? В компании нам рассказали, что трудятся специалисты магазина, согласно Трудовому кодексу РФ, 40 часов в неделю. У них есть график, которым известен им еще за месяц. В графике также указано расписание профессиональных тренингов на месяц вперед, которые проходят в рабочее время сотрудника.

«Во время тренингов мы обучаем стандартам обслуживания покупателей в торговом зале, правилам выставки товаров на витрины, навыкам управления персоналом, рассказываем о преимуществах товаров собственных торговых марок и другое», – рассказал представитель компании.

Фото: Instagram / @krauta_russia

Законные права любого работника

«Каждый работник должен исполнять обязанности только согласно своему трудовому договору и должностной инструкции (с учетом возможного исполнения обязанностей на период отсутствующего работника, если эта обязанность у работника прямо указана в должностной инструкции) или с добровольно взятыми на себя обязательствами. Работник вправе отказаться от обязанностей, которые не прописаны в трудовом договоре. Это называется самозащитой трудовых прав. Для этого ему нужно письменно известить работодателя об отказе выполнить какую-либо работу», – объяснил юрист «Правовед.ру» Эмиль Искендеров.

На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством. Если будут принуждать, угрожая различными санкциями, то работник вправе направить жалобу в Государственную инспекцию труда.

Любое преследование и незаконное наказание (привлечение к дисциплинарной или материальной ответственности) работник также вправе оспаривать в судебном порядке. Нужно подать исковое заявление в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.

«На подачу жалобы в Государственную инспекцию труда законодательство не устанавливает никаких сроков, но инспекция при этом не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, то есть привлечение к той или иной ответственности в ней не обжаловать», – уточнил юрист «Правовед.ру».

«К сожалению, эта проблема распространена у нас в стране. Работодатели в целях экономии не хотят нанимать новых сотрудников, а имеющиеся просто не успевают физически выполнять такой объем работы. В результате страдает клиент», – высказал свое мнение юрист «Правовед.ру» Эльдар Эльясов.

«К-Раута» — финская сеть строительных гипермаркетов, входящая в концерн Kesko, который был основан в 1940 году в Финляндии. В России Kesko развивает розничную сеть «К-раута». Первый гипермаркет «К-раута», согласно данным официального сайта, был открыт в России в сентябре 2006 года в Петербурге. Сейчас магазины «K-раута» есть также в Москве, Туле, Калуге и Ярославле.

В этом году статус «Привлекательный работодатель» получили около 70 различных компаний. Список организаций, которые Superjob наделил этим званием, довольно внушительный. Туда, например, попали «Леруа Мерлен», «Лента», «Максидом», «Ашан», Media Markt, «Эльдорадо», «Перекресток», «Магнит», «Риф Гош», «Буше», банк ВТБ, «Альфа-Банк», «Сбербанк», Оodji, Ollis Club, «Токио Сити», Fix Price, Familia, сеть кофеен «Шоколадница», а также «Яндекс-Такси», Uber и многие другие.

Портал по поиску работы выявляет «Привлекательных работодателей» ежегодно. На своем сайте он сообщает, что в компании, претендующей на такое звание, уровень заработной платы не должен быть ниже среднерыночной для своего города. И, конечно же, организация должна активно подыскивать сотрудников при помощи данного сайта и не иметь жалоб от работников на вакансии в период их публикации на портале Superjob.

По итогам исследования вручается свидетельство и знак «Привлекательный работодатель», который компании-работодателя может использовать на сайте по поиску работы в течение всего следующего рабочего года. По мнению портала, компания, получив статус «Привлекательный работодатель», автоматически приобретает имидж перспективной и открытой организации, имеющей высокое доверие и, следовательно, быстрое закрытие своих вакансий.

Согласно данным Росстата, среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций в Петербурге - 52 тыс. 605 рублей в сентябре этого года. По России среднемесячная заработная плата еще в январе 2017 года составила 35 тыс. 369 рублей. Это около 30,8 тыс. рублей после вычета подоходного налога в размере 13%.

В петербургском магазине «К-раута» заработные платы довольно низкие. Например, согласно вакансиям сайта SuperJob, продавец-оператор получает от 27 тыс. рублей без вычета подоходного налога, продавец-консультант от 24 тыс. рублей, а менеджер по управлению товарными запасами - от 30 тыс. 700 рублей. Все вакансии в компании без вычета подоходного налога меньше 30 тыс. рублей, лишь менеджер по развитию бизнес-систем (IT) - от 90 тыс. рублей.