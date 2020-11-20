Павел Дуров прокомментировал Iphone 12

"Только что попробовал Iphone 12 Pro - какая невероятно неуклюжая железяка", - цитата слов Павла Дурова.

Известный создатель социальной сети "Вконтакте" прокомментировал недавно вышедший новый айфон. Дуров не ценил новую версию и назвал телефон "неуклюжей железякой". Также сказал, что ощущения от телефона как от габаритной версии Iphone 5, которая была выпущена ещё в 2012 году, однако, "с уродливым набором камер". Напомним, что с выходом Iphone 11, на телефоне теперь красуются три камеры, но многим пользователям "яблока" не понравился дизайн и размещение камер, однако подавляющее число постоянных фанатов техники Apple заявили, что больше всего ценится качество продукта, а не его внешний вид, который они оценили, как достаточно привлекательный.