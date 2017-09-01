В метро помогать: в петербургской подземке появилась служба мобильности

В петербургском метрополитене для маломобильных пассажиров начала работу служба помощи. Теперь не только инвалиды-колясочники, но и незрячие и слабовидящие пассажиры с белой тростью, а также пожилые люди, родители с детскими колясками и другие горожане, испытывающие трудности с самостоятельным передвижением или ориентированием в метро, могут воспользоваться помощью сотрудников службы мобильности.

В начале марта этого года «Санкт-Петербург.ру» опубликовал материал, ставший откликом на крик души инвалидов по зрению. Этой категории пассажиров приходилось сталкиваться с нарушением их прав в метрополитене: сотрудники подземки в грубой форме препятствовали слабовидящим пользоваться одним из самых безопасных видов городского транспорта.

Инвалиды по зрению жаловались в социальной сети на то, что их не пропускали через турникет или назначали им пассажиров для сопровождения, объясняя это заботой об их безопасности. Поводов для такого беспокойства не было. Да и руководство петербургской подземки сообщило, что в Правилах пользования метрополитеном нет каких-либо ограничений для проезда в метро инвалидов по зрению. Соответственно сотрудники метрополитена не имели права препятствовать проходу таких пассажиров. Более того, закон «О социальной защите инвалидов в РФ» обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Однако инвалиды по зрению действительно порой сталкиваются с определенными трудностями в метро и сами обращаются за помощью, если они впервые оказываются, например, на новой для них станции. Выходом из сложившейся ситуации стало образование в петербургском метрополитене в апреле 2017 года специальной службы помощи – Дистанции обеспечения мобильности пассажиров.

Наш читатель поделился отзывом о работе этой службы, по его мнению, именно публикация о проблеме в «Санкт-Петербург.ру» подтолкнула и ускорила процесс создания в петербургской подземке службы мобильности. «Я воспользовался помощью и убедился в том, что оказывают ее весьма неплохо, – рассказал Александр Сакмаров. – Притом специально я сотрудников не вызывал. Они сами находили меня на «Спортивной» и на «Сенной» и предлагали помощь для передвижения в метро. Меня провожали ровно туда, где мне нужно было оказаться, и это весьма удобно».

Действительно, если сотрудники службы мобильности не задействованы в помощи, то они сами отслеживают пассажиров, испытывающих трудности в передвижении, и оказывают им услугу, сообщили «Санкт-Петербург.ру» представители службы.

Позвонить по номеру 8-800-350-11-55 и попросить оказать сопровождение в метрополитене можно заранее, за 10-15 минут. Помощью могут воспользоваться и пожилые люди с тяжелыми сумками, и родители с детскими колясками. Новое подразделение работает с 07:30 до 22:30.

Пока воспользоваться помощью можно не на всех станциях подземки. Служба сопровождения сейчас работает на станциях: «Площадь Восстания» (линия 1), «Невский проспект» (линия 2), «Сенная площадь» (линия 2). – «Площадь Александра Невского 2» (линия 4) и «Спасская» (линия 4). На пятой линии можно воспользоваться помощью на станциях метро: «Комендантский проспект», «Старая деревня», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная», «Адмиралтейская», «Садовая». На третьей линии помощь готовы оказывать уже на всех станциях, а к концу года – во всем метрополитене.

Сейчас в петербургской подземке для инвалидов по зрению во всех вестибюлях станций есть речевые радиоинформаторы системы «Говорящий город». Они находятся над входными дверьми, на кабине дежурного по вестибюлю и вблизи первого входного турникета.

На всех станциях метро у края платформы имеется контрастная желтая разметка и выступающая тактильная линия. Слабовидящие пассажиры также могут попросить у сотрудника службы контроля или у кассира для ознакомления рельефно-графическую схему метро.

Инвалиды по слуху ориентируются в подземке по информационным знакам, а в вагонах за станциями прибытия они могут следить по световым табло «бегущая строка». Также все вестибюли станций оснащены индукционными системами, совместимыми со слуховыми аппаратами.

Инвалидам-колясочникам помощь оказывается в любое время работы метрополитена и на всех станциях посредством специальных устройств, которые могут подниматься и опускаться по лестницам и эскалаторам.