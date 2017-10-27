GNEZDO раздора: как продавать сантехнику, а не себя в рабство?

В интернете без труда можно найти большое количество анонимных отзывов от бывших сотрудников интернет-магазина товаров для дома GNEZDO. Люди жалуются на произвол со стороны руководства, на непорядочное отношение к ним самим и к клиентам компании. Практически все отзывы анонимны, но авторов некоторых посланий корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» все-таки удалось разыскать.

«Невыплата заработной платы при увольнении - стандартна практика. Я не был исключением. Унижения, оскорбления и нецензурные ругательства в адрес сотрудников компании происходили ежедневно. Это было худшим местом, в котором довелось поработать», – рассказал бывший сотрудник, работавший на одну из компаний Филиппа Машошина несколько лет назад.

«Мне не заплатили зарплату за три месяца, испортили трудовую книжку и не выплатили налоговые отчисления за весь период моей работы в данной компании. Я обращалась с жалобами во все инстанции – налоговую, роструд и прокуратуру. Из первых двух пришли отписки, а от прокуратуры так ничего и не пришло, – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» бывшая сотрудница одной из компаний Машошина. – Печально, конечно, что такое у нас происходит и безнаказанно. Когда я отнесла Машошину заявления для ознакомления, он стал мне по телефону угрожать. Затем он устраивал истерики перед моим новым начальством, после чего мне пришлось уволиться».

«Люди скрываются, потому что боятся преследования от него. Рынок сантехники не такой большой. Машошин лично знаком с некоторыми директорами фирм. Были случаи, что он звонил им, человека либо увольняли, либо на собеседовании говорили, что не возьмут», – рассказал нашему изданию также на условиях анонимности уже другой собеседник.

По данным официального сайта, компания «GNEZDO» образована в 1999 году. Согласно сайту о российских юридических лицах Rusprofile.ru, ее учредитель Филипп Машошин является руководителем и учредителем еще трех организаций: ООО «Комфорт Уют», ООО «Лучшие Интерьеры», ООО «Все для Дома». Также учредителем он числится в ООО «Сантехника», ООО «Альбатрос Вэллнесс Москва», ООО «Оптовая Компания №1», ООО «Прайвит Констракшен Групп».

Наверное, многие узнают классическую схему работы нерадивых предпринимателей, которая, по словам бывших сотрудников, активно применялась в компаниях Филиппа Машошина. Берешь менеджера на испытательный срок с окладом, например, 20 тыс. рублей. Ставишь ему высокий план. Человек не справляется с ним. Два месяца платишь ему 20 тыс. рублей, в последний месяц даешь ему доработать и увольняешь его без зарплаты. За год таких менеджеров может быть больше 20. В итоге, выгода на стороне компании.

«Выбивание» денег, шантаж, запугивание, ночные звонки, испорченные трудовые книжки и многое другое приписывают Филиппу Машошину бывшие сослуживцы. Анонимных отзывов о том, что не платят зарплату и штрафуют, множество. Есть и положительные отзывы, но все они преимущественно написаны весной 2016 года. С авторами тех и других связаться невозможно.

Отзывы доступны по ссылке

«Мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с различными отзывами, которые были написаны конкурирующими фирмами, под видом отзывов бывших сотрудников, с целью оклеветать компанию. Помимо этого, недовольными могут быть менеджеры по продажам, которые работали в компании, так как их зарплата напрямую зависит от их продаж. Логика такая: меньше продал, меньше заработал. Многие остаются недовольны таким подходом, оттуда и отзывы. Штрафы у нас, как и в любом предприятии, назначаются за нарушение внутреннего устава фирмы. При этом такое практикуется очень редко.

На счет унижений, оскорблений и рукоприкладства – компания работает на рынке больше 15 лет и, если бы такое имело место быть, то избежать судебных разбирательств не удалось бы, поэтому это скорее похоже на клевету и домыслы, которые ничем, кроме слов, не подтверждены. К тому же, вряд ли в компании с такими характеристиками были бы сотрудники, работающие более пяти лет, а такие составляют большой процент фирмы, – ответили «Санкт-Петербург.ру» представители пресс-службы компании «GNEZDO».

В пресс-службе опровергли и слухи о том, что компания собирается прекращать свое существование. Напротив, они отметили, что никаких предпосылок для этого на данный момент нет. Наоборот, в ближайшем будущем планируется расширение.

Однако люди, которые поделились негативным опытом работы в компаниях Филиппа Машошина с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру», утверждают, что несмотря на анонимность, отзывы в интернете правдоподобны и, полагают, что вряд ли в компании могло что-то измениться к лучшему, потому как во главе все тот же бессменный Филипп Машонин. Наше издание они также предупредили, что руководителю свойственно довольно агрессивное поведение, а во всех проблемах он винит «неблагодарных» менеджеров и конкурентов, а после публикации статьи, вполне возможно, достанется и редакции. Ну что ж, посмотрим.

Как защитить свои трудовые права?

Многие работники порой действительно сталкиваются с произволом руководства. При этом важно знать, как правильно защитить свои права. «Обращение в такие инстанции, как налоговая, роструд и прокуратура, – это классическая ошибка работников. Ведь большинство конфликтных ситуаций относятся к так называемым индивидуальным трудовым спорам (381 ТК РФ), а эти структуры не являются органами по рассмотрению таковых, – заметил юрист «Правовед.ру» Эмиль Искендеров. – Иными словами, если работнику не заплатили часть зарплаты под каким-то предлогом — это индивидуальный трудовой спор, если работника уволили не по тому основанию, на которое работник рассчитывал, — индивидуальный трудовой спор, и так далее. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Поэтому и отсутствие внятного результата при обращении в указанные в вопросе структуры — вполне предсказуемо».

Фото: pravo-grazhdan.ru

Любые подобные конфликты решать следует в судебном порядке. Для этого работнику следует заблаговременно озаботиться защитой своих прав. Юрист отмечает, что в трудовых правоотношениях именно работник — «слабое звено», поэтому в его интересах иметь доказательства своей трудовой деятельности у работодателя: трудовой договор, копии приказов о принятии на работу, о переводе, об изменении других условий трудового договора, об увольнении, справки 2-НДФЛ, расчетные листки. Также желательно иметь копии локальных актов работодателя, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, различные положения, должностные инструкции и т. д.

«Предусмотрен конкретный срок для обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового спора: три месяца со дня, когда сотрудник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. По спорам об увольнении можно обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки. Притом, если работодатель не выплатил, не полностью выплатил зарплату или не сделал другие выплаты, которые причитаются работнику, то срок обращения в суд – один год со дня установленного срока выплаты указанных сумм. При пропуске по уважительным причинам сроков они могут быть восстановлены судом», – пояснил «Санкт-Петербург.ру» юрист «Правовед.ру» Эмиль Искендеров.

«Работник может обратиться в суд с иском о взыскании невыплаченной заработной платы, неустойки и компенсации морального вреда. Также приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения, замечательно обжалуется в суде или трудовой инспекции. Если нарушений со стороны работника нет, то суд или инспекция обяжут внести изменения в трудовую книжку работника», – считает юрист «Правовед.ру» Ирина Фролова.

Также по факту невыплаты заработной платы свыше двух-трех месяцев работник может обратиться с заявлением в Следственный комитет (ст. 145.1 УК РФ), – заметил юрист «Правовед.ру» Владимир Сахаровский.

Не выплачивая заработную плату своим подчиненным из-за какой-либо личной заинтересованности, руководитель наказывается штрафом – он может достигать 120 тыс. рублей. Также наказывается штрафом невыплата зарплаты ниже минимального размера оплаты труда более двух месяцев.

«В случае нарушения работодателем установленных сроков выплаты заработной платы Трудовой кодекс РФ (ст. 142) предоставляет работнику право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Лучше письменно уведомить начальника, что в соответствии с трудовым кодексом, вы не выйдете на рабочее место до полной оплаты задолженности по заработной плате», – рекомендует юрист «Правовед.ру» Владимир Бадасюк.